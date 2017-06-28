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"Семейный" хэтчбек Honda Civic нового поколения прибыл в Израиль

время публикации: 04:18 | последнее обновление: 04:21 блог версия для печати фото
Хэтчбек Honda Civic нового поколения

На израильском рынке стартовали продажи "семейного" хэтчбека Honda Civic нового, уже десятого, поколения.

Автомобиль, чья премьера состоялась в октябре минувшего года на Парижском автосалоне, построен на новой платформе. По сравнению с предшественником, он немного увеличился в размерах: длина – 4.519 мм, ширина – 1.799 мм, высота – 1.429 мм. Колесная база – 2.700 мм.

Как сообщает Walla News, в базовой модификации новый Civic оснащен турбодвигателем объемом 1,0 литра и мощностью 129 л.с. В более мощной модификации используется 1,5-литровый 182-сильный турбодвигатель (разгон от 0 до 100 км/ч – за 8,2 секунды).

Доступны версии как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с бесступенчатым вариатором.

Цена Honda Civic 2017 модельного года, в зависимости от модификации и комплектации, составляет 121-145 тысяч шекелей.

Модель в кузове седан должна поступить в продажу на местном рынке через несколько месяцев.

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