Уровень удовлетворенности водителей автомобилями различных марок. Рейтинг

Авторитетный американский журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг удовлетворенности автовладельцев своими машинами за 2016 год.
В рейтинг вошли 29 автомобильных брендов, представленных на рынке США, почти все из они доступны и в Израиле.
Рейтинг составлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие более 300 тысяч человек, владеющих автомобилями 2014-2017 модельных годов. Степень удовлетворенности водителей определялась по проценту положительных ответов на вопрос о повторной покупке автомобиля той же марки.
Рейтинг удовлетворенности водителей автомобилями различных марок от Consumer Reports
1. Tesla – 91%
2. Porsche – 84%
3. Audi – 77%
4. Subaru – 76%
5. Toyota – 76%
6. Honda – 75%
7. Mazda – 74%
8. Chrysler – 73%
9. Chevrolet – 73%
10. Lexus – 73%
11. GMC – 73%
12. Lincoln – 73%
13. Hyundai – 73%
14. BMW – 72%
15. Ford – 72%
16. Mini – 71%
17. Ram – 70%
18. Kia – 70%
19. Mercedes-Benz – 69%
20. Volvo – 69%
21. Buick – 68%
22. Cadillac – 68%
23. Dodge – 66%
24. Volkswagen – 64%
25. Jeep – 60%
26. Acura – 58%
27. Infiniti – 58%
28. Nissan – 58%
29. Fiat – 53%