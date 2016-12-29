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Автомобили

Уровень удовлетворенности водителей автомобилями различных марок. Рейтинг

время публикации: 06:03 | последнее обновление: 06:16 блог версия для печати фото
Уровень удовлетворенности водителей автомобилями различных марок. Рейтинг

Авторитетный американский журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг удовлетворенности автовладельцев своими машинами за 2016 год.

В рейтинг вошли 29 автомобильных брендов, представленных на рынке США, почти все из они доступны и в Израиле.

Рейтинг составлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие более 300 тысяч человек, владеющих автомобилями 2014-2017 модельных годов. Степень удовлетворенности водителей определялась по проценту положительных ответов на вопрос о повторной покупке автомобиля той же марки.

Рейтинг удовлетворенности водителей автомобилями различных марок от Consumer Reports

1. Tesla – 91%

2. Porsche – 84%

3. Audi – 77%

4. Subaru – 76%

5. Toyota – 76%

6. Honda – 75%

7. Mazda – 74%

8. Chrysler – 73%

9. Chevrolet – 73%

10. Lexus – 73%

11. GMC – 73%

12. Lincoln – 73%

13. Hyundai – 73%

14. BMW – 72%

15. Ford – 72%

16. Mini – 71%

17. Ram – 70%

18. Kia – 70%

19. Mercedes-Benz – 69%

20. Volvo – 69%

21. Buick – 68%

22. Cadillac – 68%

23. Dodge – 66%

24. Volkswagen – 64%

25. Jeep – 60%

26. Acura – 58%

27. Infiniti – 58%

28. Nissan – 58%

29. Fiat – 53%

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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