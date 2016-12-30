Исраэль Кац: "Новый участок 531-шоссе поможет бороться с пробками на дорогах страны"

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац посетил 29 декабря участок шоссе № 531, открывшийся для движения транспорта утром.

Новый сегмент дороги станет прямым продолжением шоссе № 20 (шоссе Аялон) в северном направлении через шоссе № 531 и до соединения с шоссе № 4 (развязка Шиват-а-Кохавим) в рамках масштабного проекта по строительству автомобильных и железных дороги в районе Большого Тель-Авива общей стоимостью около 4 миллиардов шекелей.

По словам министра Исраэля Каца, открывшийся участок дороги значительно сократит время проезда и позволит быстрый и более безопасный проезд и прямой выезд с Северного Аялона в населенные пункты района а-Шарон. "Мы соединяем всю страну с помощью сети автомагистралей и железных дорог, создавая социальное и экономическое равенство", - заявил глава транспортного ведомства.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац добавил: "Шоссе № 531 – самый крупномасштабный инфраструктурный проект, который осуществляется на сегодняшний день в центре страны. Это стратегически важный проект, проходящий через район а-Шарон и соединяющий Трансизраильское шоссе (№ 6) в районе Кфар – Сабы с Нетивей-Аялон и Прибрежным шоссе на западе. В рамках проекта будет выполнена электрификация пути, а также построены новые железнодорожные станции для жителей Герцлии и Раананы".