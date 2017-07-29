В Германии разработали бюджетный электромобиль с солнечными батареями

Германский стартап Sono Motors представил свою первую разработку – электромобиль со встроенными в крышу солнечными батареями, получивший название Sion. Компания намерена продавать модель по цене 16 тысяч евро, сообщает Motor.ru.

На крыше машины установлена панель с 330 фотоэлектрическими элементами, которые защищены специальным поликарбонатным покрытием.

Новинка будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов – емкостью 14,4 и 30 киловатт-часов. В первом случае запас хода Sono Sion составит около 80 километров, во втором – достигнет 190 километров.

С помощью системы быстрой подзарядки аккумуляторы на 80% можно зарядить за 40 минут. По словам разработчиков, в ясную погоду батареи можно зарядить за восемь часов исключительно с помощью солнечных панелей.

В настоящее время Sono Motors принимает предварительные заказы на модель. Для запуска автомобиля в серию компании необходимо 5 тысяч заказов. Планируется, что первые заказчики получат свои электрокары в 2019 году.

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