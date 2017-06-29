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Автомобили

Новый пикап Ford F-350 Super Duty поступил в продажу на израильском рынке

время публикации: 20:23 | последнее обновление: 20:26 блог версия для печати фото
Ford F-350 Super Duty 2017 модельного года

Компания "Делек Моторс", импортирующая в Израиль автомобили Ford, Mazda и BMW, объявила о начале продаж на местном рынке полноразмерного пикапа Ford F-350 Super Duty нового поколения, сообщает Walla News.

За счет широкого использования алюминиевых сплавов масса автомобиля снизилась почти на 160 кг по сравнению с предшественником.

Новинка оснащена системой полного привода и восьмицилиндровым дизельным двигателем объемом 6,7 литра, мощностью 440 л.с. с турбонаддувом, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

На разгон от 0 до 100 км/ч пикапу требуется 7,5 секунды.

Новый Ford F-350 Super Duty, в зависимости от комплектации, предлагается израильтянам по цене 240-265 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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