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Автомобили

Самые популярные иномарки в российском автопарке: лидирует Ford Focus. Рейтинг

время публикации: 05:11 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Самые популярные иномарки в российском автопарке: лидирует Ford Focus. Рейтинг

Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года, по результатам которого составило рейтинг самых популярных моделей иномарок.

Как показало исследование, лидером по популярности у россиян является Ford Focus. В российском автопарке насчитывается около 704,3 тыс автомобилей этой модели.

Второе место досталось Toyota Corolla с 695,6 тыс зарегистрированных автомобилей. Третью позицию занимает Hyundai Solaris (637,7 тыс). Замыкают пятерку лидеров рейтинга Renault Logan (622,7 тыс) и KIA Rio (600,7 тыс).

Далее следуют: Chevrolet Niva (564,9 тыс), Daewoo Nexia (421,9 тыс) и Toyota Camry (383,5 тыс). В ТОП-10 самых популярных моделей вошли также Volkswagen Polo (378,5 тыс) и Volkswagen Passat (368,3 тыс).

На середину текущего года в России насчитывалось около 42 млн легковых автомобилей, 60% из них – иномарки.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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