Scoda откроет в Израиле офис по поиску новых технологий

Чешский автомобильный концерн Scoda подписал договор с компанией "Чемпион Моторс" об открытии в Израиле своего представительства, которое будет заниматься поиском новых автомобильных технологий.

В частности, офис будет налаживать контакты с вузами, бизнес-инкубаторами и компаниями высоких технологий в поисках стартапов, находящихся на определенном уровне развития.

Относиться израильский офис будет к департаменту DigiLab, созданным концерном в октябре 2016 года в качестве центра исследований и инноваций.