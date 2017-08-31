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Автомобили

Scoda откроет в Израиле офис по поиску новых технологий

время публикации: 10:42 | последнее обновление: 10:42 блог версия для печати фото
Scoda откроет в Израиле офис по поиску новых технологий

Чешский автомобильный концерн Scoda подписал договор с компанией "Чемпион Моторс" об открытии в Израиле своего представительства, которое будет заниматься поиском новых автомобильных технологий.

В частности, офис будет налаживать контакты с вузами, бизнес-инкубаторами и компаниями высоких технологий в поисках стартапов, находящихся на определенном уровне развития.

Относиться израильский офис будет к департаменту DigiLab, созданным концерном в октябре 2016 года в качестве центра исследований и инноваций.

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