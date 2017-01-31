31 января 2017 г.
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Автомобили

У Жириновского сломался "Ё-мобиль", подаренный ему Прохоровым

время публикации: 03:20 | последнее обновление: 03:53 блог версия для печати фото
У Жириновского сломался "Ё-мобиль", подаренный ему Прохоровым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "Ё-мобиль", подаренный ему бизнесменом Михаилом Прохоровым, стоит без движения, передает информационное агентство "Интерфакс".

"Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался", – сказал Жириновский в понедельник, 30 января, во время общения с молодежью в Госдуме.

По словам лидера ЛДПР, всего были выпущены три таких автомобиля. Один из них находится у самого Прохорова, второй – у него, а где третий – неизвестно.

Прохоров подарил Жириновскому "Ё-мобиль" в конце 2014 года.

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