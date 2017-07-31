Опрос: жители Германии не доверяют немецким автопроизводителям

Согласно результатам социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, более половины жителей Германии перестали доверять немецким автопроизводителям.

Об этом заявили 53% опрошенных. Только 5% респондентов считают такие компании как Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz, заслуживающими доверия. 39% думают, что они "более-менее заслуживают доверия", 3% не определились со своим мнением.

75% участников опроса хотели бы, чтобы правительство жестче реагировало на нарушение автопроизводителями правил и обязательств, пишет Deutshe Welle.

В то же время в том, что касается практического перехода Германии на электромобили, подавляющее большинство опрошенных заявило о своем нежелании определения правительством четких сроков запрета продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Против этого выступили 79% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 24% участников опроса.

По словам министра транспорта Германии Александера Добриндта, падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа товаров производства Германии. Автомобильная индустрия несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие потребителей, заявил он.

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