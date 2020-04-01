Опубликованы критерии выплаты денежной помощи индивидуальным предпринимателям

Налоговое управление опубликовало критерии, которым должны соответствовать индивидуальные предприниматели (фрилансеры), чтобы иметь право на получение денежной помощи от государства за март-апрель 2020 года.

Список критериев

- Год рождения - 1991 и ранее

(возможно изменение в дальнейшем) - Бизнес существовал по состоянию на 29 февраля 2020 года

- Чистая прибыль до вычета налогов в 2018 году не превышала 240 тысяч шекелей в год, или годовой оборот в 2018 году не превышал 300 тысяч шекелей

- Средний месячный доход от бизнеса был не ниже 2.000 шекелей в месяц

- Годовой доход супружеской пары (прибыль от бизнеса + зарплаты) до вычета налогов в 2018 году не превышал 340 тысяч шекелей в год

- В марте-апреле 2020 года среднемесячный оборот сократился не менее чем на 25% по сравнению с 2019 годом (по собственной декларации)



Владелец контрольного пакета акций компании не имеет права на получение помощи индивидуальным предпринимателям.

Индивидуальные предприниматели, открывшие бизнес в 2019 или 2020 году, судя по всему, смогут получить помощь только после подачи финансовых отчетов за соответствующий год.

Напомним, что, согласно объявленному плану министерства финансов, индивидуальные предприниматели, соответствующие вышеуказанным критериям, смогут получить помощь до 6 тысяч шекелей за март и до 8 тысяч шекелей за апрель, в соответствии с размером среднемесячного дохода в 2018 году.

Выплаты будут осуществляться Налоговым управлением непосредственно на банковский счет предпринимателей после заполнения ими соответствующих деклараций. В управлении рассчитывают успеть начать выплаты до наступления праздника Песах (8 апреля), однако это зависит, в том числе, от способности Кнессета одобрить необходимые постановления.







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