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Экономика

В июле пассажиропоток в аэропорту имени Бен-Гуриона вырос на 13,2%

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати

В июле этого года аэропорт имени Бен-Гуриона принял 2,18 миллиона пассажиров международных рейсов. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает во вторник, 1 августа, сайт Globes.

Ожидается, что в августе загруженность аэропорта будет еще больше. Пассажиропоток в текущем месяце достигнет 2,3 миллиона человек. Таким образом, общее количество пассажиров, которое примет аэропорт за лето, составит 4,5 миллиона. В самые пиковые дни пассажиропоток достигнет 90 тысяч человек в день.

По данным Управления аэропортов, основными направлениями полетов в июле являлись Стамбул и Москва. Популярностью также пользовались рейсы в Париж, Ларнаку и Анталию.

В связи с высокой загруженностью аэропорта Управление просит пассажиров проходить регистрацию на рейсы через интернет и приезжать за три часа до вылета.

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