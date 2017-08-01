Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия

Во вторник, 1 августа, администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих.

Согласно опубликованной информации, администрация предприятия сообщила рабочим, что 6 августа они начнут получать письма об увольнении, но практическая работа прекращена уже с сегодняшнего дня.

По утверждению представителей профсоюзов, администрация завода мотивирует решение закрыть предприятие отсутствием заказов.

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на администрации предприятия", - говорится в заявлении профсоюзов.