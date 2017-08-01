Единственный в Израиле завод по переработке пластиковых бутылок находится на грани закрытия

Единственный в Израиле завод по переработке пластиковых бутылок "Авив таасийот михзур" находится на грани закрытия. Половина работников предприятия уже уволена, и сокращено количество рабочих дней, сообщает во вторник, 1 августа, сайт TheMarker.

Завод "Авив таасийот михзур" был создан 25 лет назад в промзоне Неот Ховав. На этом предприятии использованные пластиковые бутылки перемалывают в хлопья, которые используются в качестве сырья для промышленности.

Однако в последние годы вырос экспорт использованных пластиковых бутылок из Израиля в другие страны, прежде всего в Турцию, где переработка отходов обходится дешевле. На прошлой неделе члены финансовой комиссии Кнессета обратились в министерство финансов с просьбой помочь заводу, однако, никакой помощи пока не поступило.

Между тем экспорт бутылок может причинить ущерб окружающей среде. Для транспортировки бутылок потребуется топливо, продукты сгорания которого загрязняют атмосферу. Кроме того, в странах, куда Израиль будет отправлять бутылки, приняты менее строгие экологические стандарты, поэтому нет гарантии того, что переработка отходов будет производиться, как следует.