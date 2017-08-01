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Экономика

В рейтинге богатейших россиян появился новый лидер

время публикации: 01:25 | последнее обновление: 01:31 блог версия для печати фото
Алексей Мордашов

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов обошел Леонида Михельсона в рейтинге Forbes Real Time. Его состояние оценивается в 16,8 млрд долларов.

Согласно рейтингу, состояние Михельсона, совладельца крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк" на данный момент составляет $16,2 млрд, пишет газета "Коммерсант".

Третье место в рейтинге по-прежнему занимает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($16,1 млрд). На четвертом месте – владелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ($14,7 млрд), на пятом – сооснователь "Металлоинвеста" Алишер Усманов ($14,6 млрд).

Напомним, в апреле Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших российских предпринимателей. Возглавил список Леонид Михельсон. Алексей Мордашов тогда занял второе место.

Российский рейтинг был опубликован через месяц после публикации американским экономическим журналом Forbes ежегодного мирового рейтинга миллиардеров. Всего в мировом рейтинге были перечислены 96 долларовых миллиардеров, имеющих гражданство России.

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