В Black Friday израильтяне потратили 915 миллионов шекелей

В воскресенье, 1 декабря, в первый рабочий день после пятничных распродаж, стало известно, что израильтяне за один день потратили 915,23 миллиона шекелей, установив очередной рекорд.

20-й канал израильского телевидения сообщил, что в Black Friday была потрачена сумма на 15,1% больше, чем во время распродаж прошлого года. В 2018 году было потрачено в общей сложности 784,82 миллиона шекелей.

Увеличилась не только сумма, потраченная на покупки, но и количество сделок, совершенных в этот день. В пятницу с помощью кредитных карт было заключено 4,57 миллиона сделок, что на 8,8% больше показателей прошлого года.

Средняя стоимость покупки в Black Friday составила 200 шекелей, это на 5,6% дешевле покупок прошлого года.

Средняя стоимость покупки, оплаченной кредиткой, составила 167,68 шекеля. Средняя стоимость покупки, оплаченной наличными, составляла 348,21 шекеля.

Наиболее активно израильтяне покупали с 10:00 до 14:00. За это время было потрачено 455,48 миллиона шекелей.

"Час пик" покупок пришелся на 11:30. За одну минуту было потрачено 2,92 миллиона шекелей.





