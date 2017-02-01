Ryanair объявил о 14 новых авиамаршрутах из Израиля

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о массовом выходе на израильский рынок и добавлении 14 новых маршрутов в добавление к четырем, которые уже действуют и к еще одному, который должен стартовать в марте.

Напомним, что из аэропорта Увда самолеты Ryanair летают в Краков (Польша), Каунас (Литва), Братиславу (Словакия) и Будапешт (Венгрия), а с марта начнется обслуживание авиарейса из аэропорта Бен-Гурион в Пафос (Кипр).

Шесть новых маршрутов будут работать из аэропорта Бен-Гурион, восемь – из аэропорта Увда.

Из Бен-Гуриона самолеты будут летать по два раза в неделю в Баден-Баден (Германия), Краков, Гданьск, Познань и Вроцлав (все Польша) и четыре раза в неделю в Милан (Италия).

Из Увды рейсы будут в Брюссель, Франкфурт, Баден-Баден, Милан, Берлин, Гданьск, Варшаву и Познань.

Новые маршруты начнут действовать с 28 октября 2017 года. Стоимость билетов будет составлять от 40 до 100 евро в одном направлении.