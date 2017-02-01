Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в среду, 1 февраля, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и умеренным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,027% и составил 3,768 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,321% и составил 4,068 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент значительным ростом всех основных индексов.

23 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на февраль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.