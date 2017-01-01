Законы, указы и реформы, вступающие в силу с 1 января 2017 года

1 января 2017 года вступает в силу необычно большое число законов, указов и реформ, влияющих на все сферы жизни израильтян.

Сберегательная программа для каждого ребенка

Согласованная в рамках коалиционных соглашений программа вступит в силу 1 января 2017 года, однако будет действовать задним числом с 1 мая 2015 года. В рамках программы государство будет отчислять на каждого ребенка 50 шекелей в месяц в сберегательную программу, которую ребенок сможет забрать по достижении 18 лет или по достижении 21 года. Родители смогут добавить к государственным 50 шекелям еще 50 шекелей в месяц. Подробнее с программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Пособие по старости и социальная надбавка

В рамках реформы пособия по старости в 2017 году стаж работы в Израиле начнет засчитываться с десятого года, а не с 11 года, как было до сих пор. Лицам, проработавшим в Израиле более 10 лет и не получающим социальную надбавку, это позволит получить 2% прибавки к пособию по старости (31 шекель в месяц). В 2018 году стаж начнет засчитываться с девятого года, в 2019 году – с пятого года, а в 2020 году – с первого года.

Социальная надбавка к пособию по старости увеличится на 131 шекель в месяц на человека. В 2018 году она будет увеличена еще на 70 шекелей.

Пособие на съем жилья для получателей соцнадбавки вырастет в среднем на 70 шекелей в месяц на человека. В 2018 году оно будет увеличено еще на 80 шекелей, а в 2019 году – еще на 50 шекелей в месяц.

Ежегодный подарок выжившим в Холокосте вырастет на 360 шекелей.

Потолок доходов, не лишающий права на социальную надбавку, повышен на 300 шекелей.

Минимальная заработная плата

Минимальная зарплата вырастет с 1 января до 5 тысяч шекелей в месяц или 26,88 шекеля в час. Для подростков до 16 лет минимальная зарплата составит 18,82 шекеля в час, от 16 до 17 лет – 20,16 шекеля в час, от 17 до 18 лет – 22,31 шекеля в час.

Подоходный налог

В 2017 году будут увеличены интервалы между нижними ступенями подоходного налога, и снижены интервалы между верхними ступенями, что приведет к повышению зарплат нетто для тех, кто получает зарплату брутто до 25 тысяч шекелей и снижению зарплат нетто для получающих зарплату выше этой черты.

10% подоходного налога будут взиматься с зарплаты до 6.220 шекелей, а не до 5.220 шекелей (большая часть налога в данном случае компенсируется льготными налоговыми единицами, на которые имеют право граждане Израиля). Налог в размере 14%, как и ранее, будет взиматься с каждого следующего шекеля до 8.920 шекелей. С каждого следующего шекеля сверх этой суммы и до 14.320 шекелей будет взиматься налог в размере 20% вместо налога в 21% до 13.860 шекелей. Налог в размере 31% будет взиматься с каждого следующего шекеля до 19.990 шекелей, а не 19.800 шекелей. С каждого следующего шекеля и до 41.410 шекелей будет взиматься налог в размере 35%, а не 34%. С каждого следующего шекеля и до 53.333 шекелей будет взиматься налог в размере 47% вместо налога в 48% до 67.560 шекелей.

Хотя максимальный порог подоходного налога снижен с 48% до 47%, параллельно повышен с 2% до 3% налог на излишние доходы, который будет взиматься с каждого шекеля, получаемого из любых источников сверх 640 тысяч в год, а не 800 тысяч в год, как было ранее.

Льготная налоговая единица

Лица, закончившие обучение на получение профессионального диплома в объеме 1700 академических часов и более, будут иметь право на получение 5/8 льготной налоговой единицы вместо 0,5 льготной налоговой единицы. В течение четырех лет размер льготы будет повышаться, пока не сравняется с льготой, которую получают лица, закончившие обучение на первую академическую степень.

Пенсионные отчисления для индивидуальных предпринимателей

С 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели в возрасте от 21 года до 55 лет (на момент вступления закона в силу) будут обязаны осуществлять отчисления в пенсионный фонд или страховой полис с пенсионной программой. В рамках закона индивидуальный предприниматель будет выплачивать Институту национального страхования не 6,72%, а 2,87% от дохода, не превышающего 60% средней зарплаты по стране, и 12,85% вместо 11,23% с каждого шекеля сверх 60% от средней зарплаты по стране.

Также ИП будет обязан отчислять в пенсионный фонд 4,45% от дохода, не превышающего 50% от средней зарплаты по стране, и 12,55% с каждого шекеля сверх этой суммы.

Согласно последним данным ЦСБ, средняя зарплата по стране составляет 9.891 шекель.

В случае безработицы, вызванной закрытием бизнеса или достижением пенсионного возраста, предприниматель сможет без обложения налогом изъять до трети накопленной суммы, но не более 12.230 шекелей. Количество случаев безработицы, позволяющих взять деньги из фонда, ограничено не будет.

Пенсионные отчисления для наемных работников

Доля пенсионных отчислений наемного работника вырастет на 0,25% от зарплаты. Еще 0,25% дополнительно будет отчислять работодатель. Совокупный размер отчислений, включая долю компенсации за увольнение, составит 21% от зарплаты, из которых 6% будет отчислять работник, а остальное – работодатель.

Отпуск

Минимальное количество отпускных дней увеличится до 12 в год.

Налог на прибыль

Налог на прибыль снизится с 25% до 24%, а в 2018 году – до 23%.

Налог на интеллектуальную собственность для хайтек-компаний с оборотом до 10 миллиардов шекелей, базирующихся в центре страны, снижен с 16% до 12%, а налог на интеллектуальную собственность для хайтек и промышленных компаний с оборотом до 10 миллиардов шекелей, базирующихся на периферии – с 9% до 7,5%.

Налог на интеллектуальную собственность для хайтек-компаний с оборотом более 10 миллиардов шекелей будет снижен с 12% до 6%. Налог на дивиденд с технологических доходов иностранной компании будет снижен с 20% до 4%.

Зарплаты госслужащих

Государственные служащие, а также охранники и уборщики в общественном секторе, получат бонус в размере 1.000 шекелей. Зарплаты депутатов Кнессета, президента страны, судей и других высших государственных и муниципальных чиновников (в общей сложности около 1,5 тысяч человек) вырастут на 2,5% из-за привязки к средней зарплате по стране. В то же время зарплаты министров, замминистров и главы правительства не изменятся, поскольку они привязаны к индексу цен.

Налогообложение членов кибуцев

Еще одна утвержденная реформа предусматривает перевод членов кибуцев с общего на индивидуальное налогообложение. Изменение касательно подоходного налога вступит в силу с 1 января 2017 года, а касательно налога на здравоохранение и выплат в Институт национального страхования – с 1 июля 2017 года.

Налогообложение отчислений на компенсацию по увольнению

С 1 января 2017 года отчисления на случай увольнения будут облагаться налогом, если осуществляются с зарплаты свыше 44 тысяч шекелей в месяц нетто (около 56 тысяч шекелей брутто), а размер отчисления составляет 6%, и с зарплаты свыше 32 тысяч шекелей нетто (около 40 тысяч брутто) при размере отчисления 8,3%.

Налогообложение "фирм-кошельков"

С 1 января налоговое управление сможет требовать от "фирм-кошельков" налог на дивиденд (30%) с половины накопленной прибыли за пять последних лет. Налог за изъятие денег из такой компании путем беспроцентной ссуды будет взиматься через год после даты изъятия денег. Владелец "фирмы-кошелька", пользующийся квартирой, самолетом или яхтой, записанной на фирму, будет обязан заплатить налог на дивиденд в соответствии со стоимостью объекта или избавиться от него до конца 2018 года. "Фирмы-кошельки", 70% и более дохода которых поступает от одного клиента, будут облагаться подоходным налогом, как физическое лицо, а не налогом на прибыль.

Платные полиэтиленовые пакеты

С 1 января все полиэтиленовые пакеты в магазинах станут платными. Стоимость пакета составит 10 агорот. Следует подчеркнуть, что закон распространяется на только на полиэтиленовые пакеты толщиной от 20 до 50 микронов. Кроме того, из него исключены пакеты, используемые для переноски лекарств или непосредственно контактирующие с едой (например, если в пакет завернут бутерброд). В первый месяц вступления закона в силу торговые сети будут бесплатно раздавать клиентам многоразовые пакеты по следующей формуле: при покупке на сумму от 101 до 249 шекелей – один пакет, до 399 шекелей – два пакета, до 549 шекелей – три пакета, до 750 шекелей – четыре пакета, свыше 750 шекелей – пять пакетов. В случае нехватки пакетов на момент покупки сети обязуются выдать один пакет и квитанцию на получение оставшихся пакетов бесплатно в другой раз.

Обязательная страховка автомобилей

С 1 января 2017 года в Израиле начнут действовать новые тарифы на обязательную страховку частного автотранспорта. Стоимость обязательной страховки снизится на 13-40% в зависимости от принадлежности владельца полиса к той или иной группе населения, а также от других критериев. Наиболее значительное удешевление коснется молодых водителей и водителей-женщин. В расчет будет приниматься также наличие в автомобиле владельца полиса вспомогательных систем безопасности, таких, как ESP (система динамической стабилизации автомобиля) и FCW (система, предупреждающая о несоблюдении дистанции).

Государственная служба

С 1 января отменяются внутриофисные конкурсы на поиск сотрудников на освободившуюся ставку руководящих сотрудников на государственной службе. Теперь будут проводиться только межминистерские конкурсы (только для госслужащих) и открытые конкурсы (для всех желающих). Данная реформа существенно ускорит проведение конкурсов и облегчит горизонтальную мобильность сотрудников госслужбы. Еще одна часть реформы позволит студентам, работающим на студенческих должностях на госслужбе, по окончании учебы принимать участие в государственных конкурсах.

Налог на третью квартиру

Согласно закону, владельцы трех квартир и более будут платить налог в размере 1% от стоимости третьей и более квартиры, но не более 18 тысяч шекелей в год с квартиры. Если совокупная стоимость двух самых дешевых квартир из трех менее 1,15 миллиона шекелей, налог с третьей квартиры взиматься не будет. Если совокупная стоимость двух самых дешевых квартир находится в диапазоне от 1,15 до 1,4 миллиона шекелей, налог будет взиматься по сниженной ставке.

Тем, кто продаст третью и более квартиру до 1 октября 2017 года, налоговое управление вернет до 75 тысяч шекелей налога на прирост стоимости. Кроме того, лицо, продавшее квартиру покупателю, у которого не было квартиры или была только одна квартира, получит право до 1 октября 2017 года без уплаты налога вложить в пенсионный фонд сумму до 2 миллионов шекелей.

Налоговое управление должно опубликовать калькулятор для расчета стоимости квартир для учета налога.

Следует учитывать, что оппозиция опротестовала данный закон в Высшем суде справедливости из-за нарушения процедуры его утверждения.

Транспорт

С 1 января 2017 года будет запрещен въезд в жилые кварталы Хайфы тяжелого дизельного транспорта (весом более 3,5 тонн), выпущенных до 2006 года, а с 2019 года – легкого транспорта с дизельным двигателем, выпущенного до 2007 года, а такси – до 2010 года. Для получения разрешения на въезд в жилые кварталы владельцам подобного автотранспорта придется устанавливать специальные фильтры.

Хайфское метро "Кармелит" начнет с 1 января принимать электронные проездные "Рав-кав"

Мэрия Тель-Авива с 1 января повысит размер штрафа за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей на штрафную стоянку с 427 до 439 шекелей.

На шоссе Аялон с 1 января начнут работать камеры, фиксирующие проезд частного транспорта по полосам для общественного транспорта.

Муниципальный налог

МВД включило студии художественной фотографии и видеоарта в список мест, имеющих право на льготный тариф муниципального налога в Тель-Авиве.

Реформа рынка стандартизации

В 2017 году вступит в силу первый этап реформы рынка стандартизации, в рамках которой Израиль перейдет на международные стандарты, а институт стандартов лишится монополии на проверку соответствия товаров местным или международным стандартам. На первом этапе под реформу подпадут электроника, бытовые электроприборы, инструменты и аккумуляторы.

Пожарная охрана

С 1 января отменяется взимание платы за вызов пожарных.