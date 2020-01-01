Самые важные события в экономике Израиля в 2019 году

2019 год прошел в Израиле под знаком политического кризиса, наложившегося на замедление темпов роста экономики. Заметный дефицит бюджета, замедление темпов роста экономики, рост геополитической нестабильности на текущий момент не повлияли на статус экономики Израиля в мире и, по оценкам экспертов, в случае выхода из политического тупика стране не грозит экономический кризис.

События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов

1. Кризис власти: государственный бюджет на 2019 год был утвержден в марте 2018 года, исходя из данных, известных на 2017 год. Уже в самом начале 2019 года стало ясно, что бюджету требуются поправки. И само по себе превышение дефицита бюджета не является чем-то экстраординарным. Ожидалось, что сделать поправки можно будет по ходу 2019 года, однако перевыборы, а потом – повторные перевыборы, спутали все карты.

Экономика страны может определенное время обслуживаться государственным аппаратом без вмешательства политической власти. Однако в какой-то момент ресурс этого "автопилота" заканчивается. Объявление о прекращении программы поощрения врачей, переезжающих на периферию, задержки выплаты субсидий автобусным компаниям, проблемы с финансированием программ министерства просвещения на вторую половину учебного года – только предвестники того, что ожидает страну в 2020 году, когда почти весь год ей придется жить по бюджету 2019 года, тратя каждый месяц не более 1/12 части бюджета.

Перед главным аудитором минфина Рони Хизкиягу встанет невыполнимая задача. Поскольку выплата зарплат, погашение долгов и оплата уже полученных услуг сокращению не подлежат, "под нож" пойдут проекты, которые запланированы на будущее или срок действия которых требует продления.

Не облегчает ситуацию и длящийся уже год законодательный паралич Кнессета. Большинство уже утвержденных ранее реформ, в том числе – экономических, застопорились из-за отсутствия постановлений и указов, которые должны утверждаться комиссиями Кнессета.

2. Аэропорты – в 2019 году в сфере гражданской авиации в Израиле произошли три знаковых события: закрытие аэропорта Сде-Дов, закрытие аэропорта Эйлата и открытие аэропорта имени Илана и Асафа Рамонов в Тимне.

Закрытие эйлатского аэропорта в обмен на открытие аэропорта Рамон прошло достаточно гладко, хотя сопровождалось критикой по поводу плохо продуманного транспортного сообщения между аэропортом и Эйлатом. К концу текущего года новый аэропорт принял миллион пассажиров.

А вот закрытие аэропорта Сде-Дов и перенос его деятельности в аэропорт Бен-Гурион сопровождалось акциями протеста и возмущением эйлатцев, доступ которых к центру страны (как деловому, так и медицинскому) существенно осложнился. К обещаниям переходного правительства по поводу выделения Эйлату значительных средств с полным основанием можно относиться скептически.

Нельзя не отметить в этом пункте и деятельность мэра Хайфы Эйнат Калиш-Ротем, сумевшей отстоять возможность расширения деятельности хайфского аэропорта в качестве регионального.

Правительство также начало предпринимать первые реальные шаги по продвижению строительства еще одного международного аэропорта, на текущий момент продвигая параллельно обе имеющиеся опции – рядом с базой ВВС "Наватим" в Негеве (против этого варианта выступает минобороны) и рядом с базой ВВС "Рамат-Давид" на севере (против этого варианта выступают местные жители). Аэропорт имени Бен-Гуриона уже работает на пределе своих возможностей, и откладывать строительство вспомогательного аэропорта больше нельзя.

3. Индивидуальный кредитный рейтинг – в 2019 году граждане Израиля впервые получили оценку своего финансового поведения за последние три года. Всеобщая база кредитных данных, созданная и контролируемая Банком Израиля, дает всем финансовым структурам возможность оценить свои риски при предоставлении кредита частному лицу.

В свою очередь, человек, желающий получить кредит, может, имея на руках универсальную оценку своего финансового поведения, торговаться с кредитными организациями (банками, страховыми компаниями, компаниями кредитных карт и т.д.), добиваясь выгодных для себя условий.

Однако, как показал опубликованный в самом конце года отчет министерства финансов, недостаточно предоставить населению инструмент для получения выгодных условий. Требуется также активная разъяснительная и просветительская работа в сфере ведения семейного бюджета и основ работы национальной финансовой системы.

Согласно отчету минфина по поводу программы детских накоплений, значительный процент населения предпочел вкладывать деньги в банковские программы, давшие за два года не более 1,39% прибыли, а не в пенсионные накопительные фонды, в которых прибыль достигала 7,21%. Готовившие отчет эксперты минфина пришли к выводу о недостаточной финансовой грамотности населения, особенно более слабых в социально-экономическом плане его слоев.

4. После многих лет препирательств, забастовок и уступок со стороны государства, в 2019 году началась реализация реформ двух естественных государственных монополистов – Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и государственной портовой компании (точнее входящих в нее портов Ашдода и Хайфы).

Реформа "Хеврат Хашмаль" предусматривает продажу части газовых электростанций частным производителям, открытие рынка электроснабжения для конкуренции, структурные изменения в компании, сокращение штата на 1.800 человек, перевод старшего руководящего звена с коллективных трудовых соглашений на индивидуальные контракты. Также реформа включает модернизацию систем распределения и линий электропередачи.

Летом 2019 года "Хеврат Хашмаль" продала электростанцию "Алон Тавор", мощностью 583 мегаватта, за которую консорциум MRC, в который вошли китайская корпорация China Harbor и израильские компании "Мивтах Шамир" и "Рапак Энергия", заплатили 1,9 млрд шекелей. Эта продажа, среди прочего, позволила снизить тарифы на электричество для населения на 4,32%. Второй на продажу выставлена электростанция в Рамат-Ховав производственной мощностью 1.140 мегаватт, работающая на природном газе и дизельном топливе.

Государственные морские порты Ашдода и Хайфы в рамках реформы лишились важнейшего рычага влияния. Лоцманские отделения обоих портов, контролирующие вход и выход судов, выведены из их подчинения и превращены в две сестринские госкомпании. При этом профсоюзы лоцманов обязались не бастовать одновременно. Следует отметить, что в Ашдодском порте рабочие комитеты до последнего момента сопротивлялись этому решению, и подписывать от их имени договор о выводе лоцманского отделения из состава порта пришлось лично председателю Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнону Бен-Давиду.

В последние дни уходящего года управление госкомпаний представило проект тендера по приватизации Хайфского порта, в рамках которого он будет продан стратегическому инвестору.

5. Планирование и застройка – в 2019 году Национальный совет по планированию и застройке принял несколько важных решений. Впервые в истории страны был принят Единый генеральный план для всей территории Израиля.

Единый генеральный план, получивший название ТАМА-1, объединяет в себе более 300 различных генеральных планов, впервые обеспечивая органам планирования общую картину национальных инфраструктур и незастроенных территорий в стране (в первую очередь – заповедников, лесов и национальных парков). Среди прочего, ТАМА-1 выделяет прибрежные территории в качестве общественных, запрещая любое отчуждение пляжей и строительство на расстоянии менее 100 метров от прибрежной полосы (за исключением необходимого для пляжных услуг). Следует отметить, что утверждение ТАМА-1 правительством блокируется министрами от партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин", требующими включить в него территорию поселений Иудеи и Самарии.

Еще одно решение совета, утвержденное правительством, признает неэффективность генерального плана по укреплению зданий на случай землетрясения, известного как ТАМА-38, и отменяет его действие с 2022 года. Вместо ТАМА-38 будут продвигаться проекты обновления старых кварталов в формате "Расселение-Застройка".

Также была внесена поправка в генеральный план развития населенных пунктов (ТАМА-35), предусматривающая заметное повышение плотности застройки. В рамках поправки плотность застройки в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек вырастет с 4 единиц жилья на 1.000 кв.м. до 6 единиц жилья, в населенных пунктах с населением в 5-20 тысяч человек – с 4 до 8 единиц жилья на 1.000 кв.м., в городах с населением в 20-50 тысяч человек – с 7 до 11 единиц жилья на 1.000 кв.м., в городах с населением в 50-200 тысяч человек – с 11 до 18 единиц жилья на 1.000 кв.м., в городах с населением в 200-500 тысяч человек – с 14 до 20 единиц жилья на 1.000 кв.м., в городах с населением свыше 500 тысяч – с 16 до 30 единиц жилья на 1.000 кв.м.

И, наконец, был утвержден новый генеральный план строительства и реконструкции пенитенциарных учреждений (ТАМА-24). План предусматривает строительство восьми новых кластеров пенитенциарных учреждений, каждый из которых рассчитан на 4 тысячи заключенных. В каждом кластере будет иметься суд и полицейский участок. Четыре кластера (по два на севере и на юге) должны стать заменой существующим, которые будут закрыты.

6. Страхование по санитарному уходу – в октябре 2019 года французская SCOR, в качестве перестраховщика контролировавшая 50% рынка страхования по санитарному уходу в Израиле, объявила о прекращении работы в Израиле с января 2020 года. Буквально в течение нескольких дней после этого все крупные израильские страховые компании объявили, что прекращают продажу пожизненных частных страховых полисов по санитарному уходу. Останутся только краткосрочные частные полисы и полисы через больничные кассы, обновляющиеся каждые несколько лет с изменением тарифов и условий. Причиной исчезновения страховой услуги, дававшей возможность застраховать себя на случай утраты возможности самостоятельного функционирования в течение длительного периода, стал заметный рост продолжительности жизни и методов поддержания жизни, а также ужесточение международных правил бухгалтерской отчетности для страховых компаний.

7. Выбор профессий – начале 2019/2020 учебного года в высших учебных заведениях Совет по высшему образованию (МАЛАГ) опубликовал данные, свидетельствующие о резком сокращении спроса на обучения на юридических факультетах и факультетах менеджмента, что свидетельствует о перенасыщении рынка услуг в этих сферах. В то же время количество студентов на инженерных и компьютерных факультетах продолжает стабильно расти.

Значительные изменения произошли в сфере профессионально-технического образования. Впервые за много лет отмечается рост количества студентов технических колледжей, в сотрудничестве с промышленными предприятиями начавших давать выпускникам практические и пользующиеся спросом на рынке технические специальности.

8. Газ – 31 декабря, после нескольких отсрочек, начался ввод в строй крупнейшего на данный момент израильского газового месторождения "Левиатан". Владеющий правами на разработку месторождения консорциум в 2019 году расширил контракт на поставку газа в Египет, которая начнется в январе 2020 года, и имеет контракты на поставку газа израильским электростанциям.

Ввод "Левиатана" в строй включает Израиль в большую геополитическую игру, которая ведется в Восточном Средиземноморье, и ставкой в которой является возможность поставок газа в Европу.

Израиль, Греция и Кипр в первую неделю января подпишут при поддержке Евросоюза договор о строительстве самого длинного подводного газопровода, который позволит поставлять в Европу газ из "Левиатана", из кипрской "Афродиты", а в дальнейшем – из египетских месторождений. К этой группе должны присоединиться Египет и Италия, а США оказывают внешнюю поддержку. С другой стороны – Турция, требующая доли в месторождениях от имени непризнанного Северного Кипра, и Россия, для которой газ является важным рычагом влияния на европейскую политику.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "другие международные игроки не могут действовать в Восточном Средиземноморье, не получив предварительного разрешения". По его словами, греческий Кипр, Египет, Греция и Израиль не смогут проложить газопровод без согласия Турции".

Отметим и влияние выхода на израильский рынок электроэнергии греческой компании Energean. Приватизированная электростанция "Алон Тавор" будет получать от нее газ по цене 3,5 доллара за британскую термальную единицу, что значительно ниже цен, которые платит "Хеврат Хашмаль" консорциуму "Тамар" и будет платить консорциуму "Левиатан".

9. Лавирование между США и Китаем – в последние два года администрация президента США Дональда Трампа оказывает на Израиль давление с требованием ограничить китайские инвестиции в целом и доступ китайских корпораций к израильским инфраструктурным проектам – в частности.

Одним из следствий такого давления стало внесение в опубликованный в самом начале года тендер на строительство нового гражданского аэропорта в Израиле условия, согласно которому иностранные участники будут допускаться к нему только из стран-членов Северо-Атлантического альянса.

В октябре 2019 года военно-политический кабинет правительства Израиля одобрил создание при министерстве главы правительства структуры по проверке иностранных инвестиций трех видов: в крупные инфраструктурные проекты, в технологические компании особой важности и в компании, располагающие крупными базами данных по населению страны. Новая структура будут обладать исключительно рекомендательными полномочиями, без права вето на сделки.

При этом китайская госкомпания выиграла тендер на приватизацию крупной израильской газовой электростанции "Алон-Тавор", китайские власти продолжили процесс открытия в Израиле своих инновационных центров, а частные и государственные компании продолжают активно участвовать в строительстве израильской транспортной инфраструктуры.

Китай является крупнейшим поставщиком продукции в Израиль, опережая США, Турцию и Германию, и вторым по величие импортером израильских товаров и услуг, уступая только США. Благодаря расширению прямого авиасообщения между странами, заметно выросло количество прибывающих в Израиль китайских туристов.

10. Транспорт – с трехлетним опозданием скоростной поезд из Иерусалима наконец прибыл в Тель-Авив (пока только до станции "Хагана"). Электрификация участка ветки, идущего вдоль шоссе Аялон от станции "Хагана" до Герцлии, решением министерства транспорта совпала с закрытием полос движения по шоссе Аялон в рамках проекта карпулинга, что в осенние месяцы привело к росту дорожных заторов в центре страны.

Работа над электрификацией остальных 12 железнодорожных веток, которая должна по плану закончиться в 2021 году, даже не начата. Уже в марте 2019 года Израильская железнодорожная компания сообщила, что проект электрификации железных дорог завершится не ранее 2030 года.





