Законы и указы в Израиле, вступающие в силу 1 января 2020 года

Редакция NEWSru.co.il публикует традиционный обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

ТАРИФЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

Электричество – тариф на электричество для частного потребителя снизится на 4,13% до 53 агорот за киловатт/час, а для корпоративного потребителя – в среднем на 5,3%.

Вода – базовый тариф на воду для частного потребления подорожает на 4,6% (32,5 агоры) до 7,404 шекеля за кубометр, дорогой тариф подорожает на 2,5% до 13,48 шекеля за кубометр.

Бензин – максимальная стоимость литра бензина снизится на 2 агоры за литр до 6,14 шекеля за литр при самообслуживании.

Такси – в новой тарифной сетке появится дополнительная категоризация поездок. К существующим категориям времени суток (день/ночь) и дней недели (выходной/рабочий день), категорию скорости движения. Движение со скоростью ниже 50 км/ч (обычное для городских поездок) приведет к значительному подорожанию стоимости поездки (на 12,9%), тогда как движение со скоростью выше 50 км/ч (обычное для междугородних поездок) подешевеет на 6,7%.

Реализация второй части тарифной реформы, в рамках которого тариф может быть снижен, если пассажир согласится, чтобы таксист подобрал другого пассажира, была отложена на неопределенный срок.

НАЛОГИ

Налог на покупку автомобиля – налог на покупку автомобилей с гибридным двигателем вырастет с 30% до 45%, а с электрическим двигателем – с 20% до 25%. Размер налоговой льготы на гибридный автомобиль не должен превышать 10.000 шекелей, на электрический автомобиль – 45 тысяч шекелей.

Государство прекратит предоставление льготы на покупку автомобиля с пассивными системами безопасности. Право на льготу будет давать только наличие в автомобиле активных систем безопасности.

Сбор на обновление автомобильной лицензии – министерство транспорта опубликовало таблицу индексированных тарифов, которые вступят в силу 1 января.

– вступит в силу договор о предотвращении двойного налогообложения с Австралией, одной из немногих развитых стран, с которыми до сих пор не было подписано такого договора.

Муниципальный налог – автоматически подорожает на 2,58% в связи с привязкой к средней зарплате. 62 населенных пункта подали в МВД запрос на повышение сверх автоматической индексации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

Иерусалим – столичные бизнесы будут освобождены от платы за одну вывеску вне зависимости от ее размера. Кроме того, налог на вывески на витринах будет сокращен с 250 шекелей за кв.м. до 150 кв.м., а за цифровую вывеску – с 4.200 шекелей за кв.м. до 2.500 шекелей за кв.м. Также при начислении налога отменено округление площади вывески вверх до ближайшего целого числа. Еще один пункт закона разрешает платить за точное количество дней, которое просуществует вывеска/биллборд, а не за целый год.

Также жители столицы с 1 января получат право на час в сутки бесплатной стоянки на парковочных местах, обозначенных сине-белой краской.

Тель-Авив – с 1 января все прокатные электровелосипеды и электросамокаты должны нести на себе номерной знак. Жителям города предлагается фотографировать нарушения пользователями прокатного электротранспорта правил дорожного движения и пересылать снимки в городской центр 106.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Маркировка продуктов питания – реформа, инициированная министерством здравоохранения, с целью сокращения потребления сахара, соли и насыщенных жиров.

На первом этапе реформы продукты, содержащие более 500 миллиграммов натрия, 13,5 граммов сахара или 5 граммов насыщенных жиров на 100 граммов продукта, будут в обязательном порядке отмечаться специальной красной маркировкой. Напитки будут с января 2020 года получать красную метку, если содержат более 400 мг натрия, 5 граммов сахара или 3 граммов насыщенных жиров на 100 миллилитров напитка.

Кроме того, таблица элементов на упаковке всех продающихся в Израиле продуктов питания будет изменена таким образом, чтобы в ней в первых строчках были указаны калории, жиры и насыщенные жирные кислоты, трансжиры и холестерин. После этого будут указываться объемы содержания натрия, углеводов, белков, витаминов и минералов.

Очереди на операции – пациент, получивший от больничной кассы очередь на проведение операции, и самостоятельно сумевший найти очередь не менее, чем на два месяца раньше назначенной, получит денежную компенсацию от больничной кассы. В список операций включены, среди прочего, операции по удалению катаракты, детские операции в сфере оториноларингологии, операции по замене сустава, эндоскопические процедуры.

ПОСОБИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Германские выплаты выжившим в Холокосте – размер месячной ренты вырастет с 446 евро до 513 евро. Кроме того, с 1 января в случае смерти выжившего/шей в Холокосте его супруг/а продолжит получать ренту на протяжении 9 месяцев после даты смерти для оплаты расходов на похороны, памятник и т.д.

Санитарный уход – в январе вступает в силу вторая часть реформы пособия по санитарному уходу, выплачиваемого Ведомством национального страхования. Получатели пособия, входящие в 4-ю категорию, получат оплату дополнительного часа работы сиделки (с 19 до 20 часов работы израильского работника в неделю или с 16 до 17 часов работы иностранного работника в неделю).

Получатели пособия, входящие в 5-ю категорию, получат оплату дополнительно двух часов работы сиделки (с 23 до 25 часов работы израильского работника в неделю или с 19 до 21 часа работы иностранного работника в неделю).

Получатели пособия, входящие в 4-ю категорию, получат оплату дополнительно двух часов работы сиделки (с 28 до 30 часов работы израильского работника в неделю или с 24 до 26 часов работы иностранного работника в неделю).

Размер пособия при найме иностранного работника составит для 4-й, 5-й и 6-й категорий 3.489 шекелей, 4.302 шекеля и 5.326 шекелей, соответственно, а при найме израильского работника – 4.097 шекелей, 5.122 шекеля и 6.146 шекелей, соответственно.

Обещанный правительством третий этап повышения пособия по инвалидности к началу 2020 года осуществлен не будет в связи с отсутствием государственного бюджета.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов



