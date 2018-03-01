"Оптический обман" рекордно низкой безработицы: комментарий эксперта

Согласно данным Центрального статистического бюро, уровень безработицы среди лиц в возрасте от 15 лет и старше в Израиле составил в январе 2018 года 3,7%, что на 0,3% ниже показателя декабря 2017 года.

В последний раз столь низкий уровень безработицы был зафиксирован в стране в конце 1970-х годов, что и было отмечено в заголовках большинства израильских СМИ.

Уровень базовой безработицы (среди населения в возрасте от 25 до 64 лет), являющийся более важным показателем, относящимся к основной группе работающего населения, также снизился на 0,3% до 3,1%. Однако рассмотрение дополнительных данных по рынку рабочей силы свидетельствует, что в данном случае "рекорд" является скорее "оптическим обманом".

Сокращение уровня безработицы, судя по всему, произошло не за счет создания новых рабочих мест, а за счет сокращения количества людей, ищущих работу. Доля участников рынка рабочей силы (равная сумме работающих и активно ищущих работу) в возрастной категории 25-64 сократилась на 0,7% с 80,5% до 79,8%, а в возрастной категории от 15 лет и старше – с 61,5% до 61,2%.

На этом фоне нельзя не отметить последние отчеты о прекращении роста, а затем и сокращении показателей занятости мужчин-ультраортодоксов. После увеличения пособий многие мужчины-"харедим" снова прекратили искать работу и тем самым выпали из числа безработных. Подтверждение этому можно найти в оставшемся неизменным уровне занятости мужчин (82,2% в возрастной категории 25-64 и 66% в возрастной категории 15+). Сокращение доли участников рынка рабочей силы притом, что доля работающих осталась неизменной, означает, что все сокращение произошло за счет сокращения ищущих работу.

Напомним, что по общепринятой формуле, безработным является человек, искавший работу в месяц проведения опроса. Человек, который не работает и работу не ищет, безработным не считается. Сокращение числа ищущих работу при сохранении числа работающих приводит к формальному снижению показателя безработицы.

Значительным было и сокращение участия в рынке рабочей силы женщин (на 1,1%), однако тут речь идет не только о прекращении поисков женщинами, искавшими работу, но и о полном выпадении из рынка рабочей силы значительного числа работавших (а не безработных) женщин. Уровень занятости среди женщин снизился на 0,4% в возрастной категории 25-64 (77,3%) и на 0,6% в возрастной категории 15+ (56,6%). Поэтому в данном случае влияние изменений в показателях занятости и участия в рынке рабочей силы у женщин на официальный показатель безработицы довольно слабое.

Нельзя также не отметить, что в январе 2018 года на 0,3% сократилась доля работников, работающих на полную ставку (до 77,6% от общего числа занятых).

Показатель уровня безработицы является предметом спора. Немало специалистов считают, что в число безработных надо включать не только тех, кто ищет работу, но и тех, кто отчаялся или не собирался ее искать. Некоторые предлагают также включать в показатель безработицы тех, кто вынужден работать на неполную ставку вопреки своему желанию.

Экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов





