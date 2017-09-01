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Экономика

Количество работающих в Израиле палестинских арабов достигло рекордного уровня

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Количество работающих в Израиле палестинских арабов достигло рекордного уровня

Согласно данным объединения промышленников, на текущий момент в Израиле и в еврейских поселениях Иудеи и Самарии работают свыше 105 тысяч палестинских арабов. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Из них 73 тысячи палестинских арабов работают в Израиле и еще 32 – в поселениях и в совместной промышленно зоне Атарот. В том числе 15 тысяч палестинских арабов работают на израильских промышленных предприятиях.

Согласно прогнозу объединения, в 2018 году количество палестинских арабов, работающих в Израиле, увеличится на 25%.

Уже сейчас фермеры населенных пунктов юга страны просят увеличить квоты на въезд для работы в Израиль палестинских арабов из сектора Газы.

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