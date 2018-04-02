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Экономика

"Битуах Леуми" самостоятельно продолжит компьютеризацию, на которую уже потратил 600 млн шекелей

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:52 блог версия для печати фото
"Битуах Леуми" самостоятельно продолжит компьютеризацию, на которую уже потратил 600 млн шекелей
"Битуах Леуми" самостоятельно продолжит компьютеризацию, на которую уже потратил 600 млн шекелей
"Битуах Леуми" самостоятельно продолжит компьютеризацию, на которую уже потратил 600 млн шекелей

Институт национального страхования ("Битах Леуми") объявил о возобновлении работ по проекту "Тевель", предназначенному для разработки новой компьютерной системы организации.

Напомним, что проект был заморожен полгода назад после публикации специального отчета внешней независимой комиссии, указывавшего на полный провал проекта несмотря на огромные инвестиции.

Вопреки ожиданиям, руководство "Битуах Леуми" решило не отдавать проект внешнему подрядчику, а продолжить работу над ним собственными силами, хотя именно этот фактор указывался в качестве основной причины провала проекта.

Новый генеральный директор "Битуах Леуми" Меир Шпиглер заявил, что не может исправить недочеты прошлых лет, однако обязуется "насколько это возможно, обеспечить гражданам максимально качественное обслуживание", включая сокращение бюрократических процедур и сокращение времени интеракций с возглавляемым им ведомством.

Следует отметить, что предыдущие руководители проекта "Тевель" на текущий момент остаются на своих постах, однако, как сообщает The Marker, де-факто руководство на себя взял Шпиглер.

Напомним, что в ноябре 2017 года Кнессету был представлен внутренний отчет Института национального страхования ("Битуах Леуми"), в котором говорилось, что проект по модернизации компьютерной системы учреждения провалился.

Просчеты, допущенные на стадии планирования и реализации, привели к тому, что на проект, первоначальная стоимость которого составляла 477 миллионов шекелей, было потрачено 600 миллионов, однако реализовать его не удалось и он был заморожен. Из 33 модулей за 8 лет был создан только один, который сейчас тестируется в двух филиалах. Еще два модуля близки к завершению разработки. Согласно отчету, если брать текущую ситуацию и попытаться продолжить проект как следует, придется потратить на него еще 10 лет и 800 миллионов шекелей.

Авторы отчета отмечают, что одним из ключевых факторов провала проекта было принятое под давлением рабочего комитета "Битуах Леуми" решение выполнять его собственными силами, а не заказать внешнему подрядчику, специализирующемуся на проектах такого рода.

В результате структура, в задачи которой программирование очевидно не входит, все равно была вынуждена нанимать внешних специалистов. Причем делалось это без открытого тендера. Согласно отчету, на наем 192 внешних специалистов тратилось 8 миллионов шекелей в месяц, то есть ежемесячный расход на одного внешнего специалиста составлял в среднем около 42 тысяч шекелей.

В задачи проекта "Тевель" входили улучшение качества обслуживания населения, анализ информации с целью помочь руководству в принятии решений и улучшение рабочих процессов в целом. При этом проект не включал в себя задачу по сокращению необходимости физического посещения гражданами филиалов "Битуах Леуми".

В отчете отмечено практически полное отсутствие контроля над выполнением проекта, выделение финансирования по любой заявке без требования показать достигнутые результаты, отсутствие оценки рисков и, соответственно, планирования работы с целью их минимизации, отсутствие координации с филиалами.

При этом следует отметить, что правительственное управление компьютеризации и связи, обычно отвечающее за такие проекты в госструктурах, в данном случае не имело проекту никакого отношения, поскольку на "Битуах Леуми" его власть не распространяется.

Авторы отчета указывают на виновников провала – генеральных директоров "Битуах Леуми", директора проекта "Тевель" и замгендиректора по компьютеризации и связи. За указанный период во главе "Битуах Леуми" стояли Эстер Доминисини (2009-2012) и Шломо Мор-Йосеф (2012-2016). Директором проекта "Тевель" все это время была Леа Двир, а пост замгендиректора по компьютеризации и связи занимал Йегуда Саруси.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 ноября 2017 г.
The Marker: "Кто виноват в провале компьютеризации "Битуах Леуми" за 600 млн шекелей"
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 ноября 2017 г.
Институт национального страхования "потерял" 600 миллионов шекелей







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