Утверждена выплата денежной помощи индивидуальным предпринимателям. Окончательные критерии

Правительство в ходе телефонного голосования утвердило постановления о выплате денежной помощи индивидуальным предпринимателям. В ближайшие часы, после публикации постановления в правительственном бюллетене "Решумот", на сайте налогового управления откроется возможность регистрации для получения помощи.

Ниже приведет окончательный список критериев, которым должен соответствовать индивидуальный предприниматель для получения первого транша помощи, за март-апрель 2020 года:

Список критериев

- В 2019 году предпринимателю исполнилось 20 лет

- Бизнес был открыт не позднее 1 сентября 2019 года и существовал по состоянию на 29 февраля 2020 года

- Прибыль до вычета налогов в 2018 году (включая другие источники дохода, облагаемого подоходным налогом, но не включая доход от капитала и от прироста стоимости недвижимости, и до списания убытков) не превышала 240 тысяч шекелей в год

- Средний месячный доход от бизнеса был не ниже 2.000 шекелей в месяц

- Годовой доход супружеской пары (прибыль от бизнеса + зарплаты) до вычета налогов в 2018 году не превышал 340 тысяч шекелей в год

- В марте-апреле 2020 года среднемесячный оборот сократился не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (по собственной декларации). В случае, если окажется, что доход сократился в меньшем объеме, полученную помощь придется вернуть

- Для бизнесов, открывшихся после 1 марта 2019 года, сравнение будет проводиться по отношению к среднему обороту за период от начала работы до 29 февраля 2020 года.

- Был подан отчет по подоходному налогу за 2018 год и надлежащие отчеты по НДС.

Открывшие бизнес в 2019 году смогут получить выплаты только после подачи отчетов за 2019 год (они будут рассмотрены сразу после праздника Песах)

- У предпринимателя не было зарегистрировано каких-либо нарушений в сфере ведения бухгалтерской отчетности согласно Ордонансу о подоходном налоге, как указано в пункте 17"алеф" Закона об отрицательном подоходном налоге.



Индивидуальные предприниматели, соответствующие вышеуказанным критериям, смогут получить помощь до 6 тысяч шекелей за март апрель. Размер помощи составит 65% от среднего месячного дохода за 2018 год, а если бизнес открыт в 2019 году, то за 2019 год, но не более 6.000 шекелей. Для предпринимателей со средним доходом свыше 16 тысяч шекелей в месяц размер помощи будет постепенно снижаться до 3 тысяч шекелей.

Выплаты будут осуществляться Налоговым управлением непосредственно на банковский счет предпринимателей после заполнения ими соответствующих деклараций на сайте налогового управления. Подача заявления на получение помощи за март-апрель возможна в течение 60 дней после публикации постановления.

Полученная от государства помощь будет освобождена от отчислений в Ведомство национального страхования и от уплаты НДС, но будет учитываться как доход при расчете подоходного налога.

Второй транш помощи, который будет выплачиваться за май-июнь, должен быть утвержден отдельно Кнессетом в обычном порядке принятия законов, а не в качестве чрезвычайного постановления.