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Экономика

Ремонт нового опреснительного завода в Ашдоде обойдется в 300 млн шекелей

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
Ремонт нового опреснительного завода в Ашдоде обойдется в 300 млн шекелей

Компания IDE, нанятая государством для оценки стоимости работ по устранению недочетов на новом опреснительном заводе в Ашдоде, пришла к выводу, что расходы на ремонт окажутся существенно выше, чем предполагалось ранее, сообщает "Глобс".

До сих пор стоимость ремонта, который позволит вывести завод на запланированный уровень производительности, оценивался в 160-190 миллионов шекелей. Однако по оценке IDE, государству придется вложить в ремонт 250-300 миллионов шекелей.

Новый опреснительный завод в Ашдоде был открыт в 2015 году. На текущий момент он работает не более чем на 85% проектной мощности и часто останавливается из-за существенных недочетов в проекте.

Государственная водопроводная компания "Мекорот" подала в суд иск против строительных подрядчиков (компания "Минрав" и испанская компания Sadyt) с требованием выплаты компенсации.

Напомним, что в начале мая 2017 года государственная компания "Мекорот Йезум", входящая в структуру национальной водопроводной компании "Мекорот", опубликовала предупреждение о банкротстве.

Совет директоров компании "Мекорот" был вынужден утвердить списание в убытки инвестиций в размере 366 миллионов шекелей.

Причина редкой для госструктур ситуации с потенциальным банкротством – неудовлетворительное состояние недавно построенного в Ашдоде крупнейшего в стране опреснительного завода.

Годичная задержка в запуске завода и недочеты, не позволяющие ему выйти на полную производительную мощность, привели к ситуации, при которой "Мекорот Йезум" не может вернуть долги в размере 1,2 миллиарда шекелей.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 5 ноября 2013 г.
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