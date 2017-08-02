2 августа 2017 г.
последняя новость: 10:23
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:23 Ремонт нового опреснительного завода в Ашдоде обойдется в 300 млн шекелей
09:34 "Эмилия Косметикс" закрывает завод в Негеве и увольняет 300 работников
15:22 В июле пассажиропоток в аэропорту имени Бен-Гуриона вырос на 13,2%
13:40 Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия
11:20 Единственный в Израиле завод по переработке пластиковых бутылок находится на грани закрытия
01:25 В рейтинге богатейших россиян появился новый лидер
21:38 Росавиация: регулярные рейсы в Израиль будут осуществляться из аэропорта "Жуковский"
16:15 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:02 Марги блокирует утверждение "школьных поборов" на ближайший учебный год
12:21 Стройподрядчик получил от Дорожной компании плату за несделанную работу
Экономика

"Эмилия Косметикс" закрывает завод в Негеве и увольняет 300 работников

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
"Эмилия Косметикс" закрывает завод в Негеве и увольняет 300 работников

Компания "Эмилия Косметикс" объявила о намерении закрыть расположенный в Йерухаме завод по производству косметики и парфюмерии и уволить 300 работников.

Как отмечает "Калькалист", 85% штата завода – женщины, жительницы Йерухама и Димоны.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о закрытии сразу двух заводов в Кирьят-Гате.

Компания Johnson Controls International объявила о закрытии завода Visonic, занимающегося производством продукции в сфере мониторинга и безопасности для больниц, музеев и тюрем. 400 сотрудников завода будут уволены до лета 2018 года, а производство будет переведено в Китай.

Компания "Сугат" объявила о намерении закрыть завод по обработке сахара и уволить 60 работников. Закрытие завода связано с отменой введенного Европейским союзом десять лет назад запрета на экспорт сахара.

Между тем, компания "Тева" планирует уволить около 300 работников в Израиле в рамках процесса реорганизации, а компания "Хайфа Химикалим" объявила о намерении свернуть производство и уволить 800 работников в связи с проблематичным поведением правительства Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июля 2017 г.
Финансовая комиссия просит отложить увольнения работников Teva на три месяца
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 июля 2017 г.
В Кирьят-Гате закрываются два завода, около 500 человек будут уволены
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 мая 2016 г.
Intel Israel начал слушания перед увольнением







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017