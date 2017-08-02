"Эмилия Косметикс" закрывает завод в Негеве и увольняет 300 работников

Компания "Эмилия Косметикс" объявила о намерении закрыть расположенный в Йерухаме завод по производству косметики и парфюмерии и уволить 300 работников.

Как отмечает "Калькалист", 85% штата завода – женщины, жительницы Йерухама и Димоны.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о закрытии сразу двух заводов в Кирьят-Гате.

Компания Johnson Controls International объявила о закрытии завода Visonic, занимающегося производством продукции в сфере мониторинга и безопасности для больниц, музеев и тюрем. 400 сотрудников завода будут уволены до лета 2018 года, а производство будет переведено в Китай.

Компания "Сугат" объявила о намерении закрыть завод по обработке сахара и уволить 60 работников. Закрытие завода связано с отменой введенного Европейским союзом десять лет назад запрета на экспорт сахара.

Между тем, компания "Тева" планирует уволить около 300 работников в Израиле в рамках процесса реорганизации, а компания "Хайфа Химикалим" объявила о намерении свернуть производство и уволить 800 работников в связи с проблематичным поведением правительства Израиля.