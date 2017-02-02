Стоимость эвакуации Амоны составила 220 миллионов шекелей

Министерство финансов опубликовало данные по стоимости операции "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона и демонтажу поселка. Как сообщает государственная радиостанция "Решет Бет", стоимость операции составляет 220 миллионов шекелей.

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Первоначально на операцию минфином было выделено 150 миллионов шекелей, затем к этой сумме выделили дополнительный бюджет в размере 10-15% от суммы первоначального бюджета.

Кроме того, было выделено 40 миллионов шекелей на выплаты компенсаций жителям Амоны (48 семей).

Неясно, учитывал ли этот бюджет стоимость оказания медицинских услуг пострадавшим в ходе операции.

В министерстве финансов и министерстве обороны не комментируют статьи бюджета, выделенного на эвакуацию Амоны.





