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Экономика

США поставят Иордании 100.000 тонн пшеницы

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
США поставят Иордании 100.000 тонн пшеницы

Министерство планирования и международного сотрудничества Иордании заключило с министерством сельского хозяйства США соглашение о поставках королевству 100.000 тонн пшеницы.

Поставки будут осуществляться в рамках американской программы продовольственной помощи US food. Как заявил министр планирования Иордании Имад Фахури, США отдают себе отчет в трудностях, с которыми столкнулось королевство из-за наплыва беженцев из Сирии.

Министр выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет расширяться. Средства, полученные от правительства Иордании, будут направлены на реализацию совместных проектов, таких как каналы и опреснительные сооружения.

И в 2011, и в 2012 году Иордания получила у США 50.000 тонн зерна. Общая стоимость закупок составила 36 миллионов долларов. В 2015 году было получено 100.000 пшеницы – за 25 миллионов долларов.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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