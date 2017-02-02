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Экономика

IKEA будет продавать ковры, изготовленные беженцами из Сирии

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
IKEA будет продавать ковры, изготовленные беженцами из Сирии

Шведская компания IKEA сообщила, что в 2019 году начнет продажу ковров, изготовленных осевшими в Иордании беженцами из Сирии. Предполагается, что это обеспечит работой 200 человек, большинство из которых – женщины.

"Происходящее в Сирии - одна из величайших трагедий в мировой истории. Иордания приняла множество сирийских беженцев. Мы решили подумать, чем может помочь наша компания", - заявил генеральный менеджер IKEA Йеспер Бродин.

Компания занимается и другими гуманитарными проектами. Она пожертвовала миллионы долларов организации "Врачи без границ" - на организацию клиник для сирийских беженцев. Еще один проект – домики быстрой сборки, удостоенные в 2016 году специальной награды.

Иордания приняла сотни тысяч беженцев из Сирии. Однако сирийским гражданам выдано всего 37.000 официальных разрешений на работу. Остальные вынуждены нарушать закон или оставаться безработными. Особенно высока безработица среди женщин.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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