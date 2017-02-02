2 февраля 2017 г.
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Экономика

FlightGlobal: минобороны Израиля ослабило ограничения на экспорт БПЛА

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
БПЛА Orbiter 3 производства Aeronautics
Heron 1
БПЛА Heron TP ("Эйтан")
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Специализированный сайт FlightGlobal, публикующий авиационные новости, со ссылкой на источник в израильской оборонной промышленности сообщает, что в последние месяцы министерство обороны Израиля ослабило жесткие ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были введены ранее.

Отмечается, что изменение политики министерства обороны Израиля вызвано растущей конкуренцией на рынке БПЛА и стремлением сделать продукцию израильских компаний более конкурентоспособной на международной арене.

По словам собеседника FlightGlobal, теперь можно получить лицензии на экспорт в страны, которые ранее находились в списке государств, куда такие поставки были запрещены. Причем стало возможным экспортировать системы, о которых "раньше и не мечтали". Упростились и требования по передаче технологий покупателю.

В публикации не названы конкретные беспилотные системы, компании-производители и импортеры.

Согласно отчету нидерландской консалтинговой фирмы ASD, в 2016 году оборот рынка военных беспилотных летательных аппаратов составил 8,5 миллиардов долларов. Крупнейшими игроками на этом рынке являются три американские корпорации – AeroVironment Industries, General Atomics Aeronautical Systems, Northrop Grumman, и два израильских концерна – "Израильская авиационная промышленность" (IAI, ТАА) и "Эльбит Маарахот". Прогнозируется, что к 2022 году оборот рынка военных БПЛА вырастет до 13,7 миллиарда долларов.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2016 г.
СМИ: израильский флот хочет купить новые беспилотники для кораблей
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