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Экономика

Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 2 февраля, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,159% и составил 3,762 шекелей за $1. Курс евро – на 0,044% и составил 4,066 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

23 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на февраль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

Отметим, что 1 февраля, после публикации официального курса шекеля по отношению к иностранным валютам, Банк Израиля провел массовую интервенцию в ход валютных торгов.

После того, как центробанк закупил на открытом рынке 400 миллионов долларов, наметившееся укрепление курса шекеля по отношению к другим валютам приостановилось.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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