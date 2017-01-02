Аргентина приобрела у Израиля четыре сторожевых катера для борьбы с наркодилерами

По информации газеты La Nación, Аргентина закупила у Израиля сторожевые катера, которые будут использоваться для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно этому сообщению, правительство Аргентины заключило договор о покупке в Израиле четырех сторожевых катеров типа "Шальдаг", а также компьютеризованных систем наблюдения. Стоимость сделки оценивается в 84 миллиона долларов.

По данным издания, катера планируется использовать для патрулирования вдоль реки Парана. Катера способны с нуля за считанные секунды разгоняться до 40 узлов. Катера оснащены орудийными комплексами Typhoon компании "Рафаэль", которые включают телекамеры, тепловизоры и лазерные дальномеры, а также пушками Oerlikon и пулеметами.





