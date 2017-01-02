В 2016 году через аэропорт Бен-Гурион прошли 18 миллионов пассажиров

Управление гражданской авиации Израиля сообщает о значительном росте числа пассажиров на международных рейсах.

В 2016 году аэропорт им. Бен-Гуриона принял более 18 миллионов пассажиров, из них - 17 387 971 на международных направлениях. При этом рост числа пассажиров произошел благодаря израильским пассажирам: процентное соотношение израильтян и иностранных туристов - 70 и 30 соотвественно.

В аэропорту "Увда" пассажиропоток вырос на 97,8% по сравнению с прошлым годом. Он составил 128 595 человек, для сравнения - в 2015 году это число составляло 65 006.

В общей сложности с 2011 года пассажиропоток аэропорта им. Бен-Гуриона увеличился на 50%. Только за последний год число пассажиров на международных рейсах в этом аэропорту увеличилось более чем на 1,6 миллиона, то есть на 11%, по сравнению с прошлым годом. Удельный вес прироста авиаперевозок приходится на такие страны, как Украина, Турция, Голландия, Кипр, большинство из них с последующим транзитом Европу.

Одной из основных причин резкого роста пассажиропотока стала соглашение "Открытое небо" с Европейским союзом. Также в последние годы были расширены соглашения в сфере авиасообщения с Россией, Украиной, Таиландом, Гонконгом, Индией, Канадой, Японией и Китаем.

"Мы начинаем пятый год действия соглашения "Открытое небо" со странами ЕС. В этом году "небо должно полностью открыться". Несмотря на все прогнозы, результаты соглашения пошли на пользу израильским пассажирам. А израильские авиакомпании не только не пострадали, но и расширили свою работу, введя новые рейсы на многие направления в Европе", - заявил, комментируя эти данные, министр транспорта Исраэль Кац. По словам Каца, благодаря соглашению Израиль стал неотъемлемой частью стран Евросоюза во всем, что касается авиасообщения: "Полеты за границу теперь по карману для всех граждан, доступными для израильтян стали многие аэропорты мира". На сегодняшний день через аэропорт им. Бен-Гуриона осуществляются рейсы более 100 авиакомпаний в 135 направлений в мире. В министерстве транспорта подчеркивают, что при таком росте пассажиропотока необходимо расширение работы аэропорта, в дополнение к тем улучшениям, которые были осуществлены за последние годы.

В связи с этим уже летом 2017 года терминал № 1 начнет работу в полномасштабном режиме. На сегодняшний день этот терминал обслуживает 160 международных авиарейсов (компании Easy Jet, WizzAir, "Аркия", "Исраэйр" и UP), что составляет 13% от общего числа рейсов в аэропорту им. Бен-Гуриона. Таким образом, здесь будут работать в полном объеме два терминала. Следует отметить также, что возросло число стыковочных рейсов в аэропорту им. Бен Гуриона. Ведущими компаниями, использующими главный аэропорт Израиля в качестве стыковочного узла, являются "Аэрофлот", Turkish Airlines и Рegasus Airlines, осуществляющие отсюда полёты в Европу. Основными направлениями полетов в минувшем году были Турция (1,6 миллиона пассажиров, большинство из них - на транзитные рейсы), США ( 1, 45 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Италия (1,5 миллиона) и Россия и Франция (по миллиону пассажиров каждая). Пять ведущих по количеству пассажиров авиаперевозчиков (около 50% авиарейсов аэропорта им. Бен-Гуриона): "Эль-Аль" - 5,5 миллионов пассажиров в год, Turkish Airlines - 932 тысячи, Easy Jet – 719 тысяч, "Аэрофлот" - 704 тысячи, "Аркия" - 650 тысяч, "Исраэйр" – 548 тысяч пассажиров в год.