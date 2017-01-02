Утвержден к итоговому чтению запрет принуждать к работе по субботам

Комиссия Кнессета по вопросам занятости утвердила к итоговому чтению законопроект, запрещающий работодателя принуждать работника работать в субботу вопреки его желанию.

Кроме того, владельцы торговых центров не смогут вынуждать арендаторов магазинов работать в день отдыха, требовать от них компенсацию за отказ работать в день отдыха или разрывать контракт на основании отказа работать в день отдыха. Исключение составят службы, необходимые для работы центра – охрана и парковка.

День отдыха будет определяться вероисповеданием арендатора, а не владельца торгового центра (суббота для евреев, пятница для мусульман).