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Экономика

Утвержден к итоговому чтению запрет принуждать к работе по субботам

время публикации: 14:14 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
Утвержден к итоговому чтению запрет принуждать к работе по субботам

Комиссия Кнессета по вопросам занятости утвердила к итоговому чтению законопроект, запрещающий работодателя принуждать работника работать в субботу вопреки его желанию.

Кроме того, владельцы торговых центров не смогут вынуждать арендаторов магазинов работать в день отдыха, требовать от них компенсацию за отказ работать в день отдыха или разрывать контракт на основании отказа работать в день отдыха. Исключение составят службы, необходимые для работы центра – охрана и парковка.

День отдыха будет определяться вероисповеданием арендатора, а не владельца торгового центра (суббота для евреев, пятница для мусульман).

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// NEWSru.co.il // Экономика // 8 сентября 2016 г.
Главный раввинат: "В борьбе за святость субботы нет места компромиссам"







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Понедельник, 2 января 2017 г.
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