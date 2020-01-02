Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода East-Med

В четверг, 2 января, Израиль, Греция и Кипр подписали межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству газопровода East-Med. Соглашение было подписано в ходе трехстороннего саммита, проходящего в Афинах.

Ранее греческая нефтегазовая компания Energean, обладающая лицензией на разработку израильских газовых месторождений "Кариш" и "Танин", подписала договор о поставке газа национальной газовой корпорации Греции (DEPA).

Договор о поставке 2 миллиардов кубометров газа в год из Израиля в Грецию стал первым контрактом, основанным на использовании будущего газопровода EastMed. Детали контракта, включая сроки поставок, цена и пункты назначения, будут согласовываться позднее, по мере продвижения строительства газопровода.

В министерстве энергетики Греции сообщили, что страна будет использовать 20% мощностей первой очереди газопровода, который должен соединить газовые месторождения Восточного Средиземноморья с Европейским союзом.

Пуск в строй месторождения "Левиатан" и начало строительство газопровода EastMed (1.900 километров подводного трубопровода, оценочная стоимость работ – 6 миллиардов евро) включают Израиль в большую геополитическую игру, которая ведется в Восточном Средиземноморье, и ставкой в которой является возможность поставок газа в Европу.

East-Med станет самым длинным подводным газопроводом, который позволят поставлять в Европу газ из "Левиатана", из кипрской "Афродиты", а в дальнейшем – из египетских месторождений. К этой группе должны присоединиться Египет и Италия, а США оказывают внешнюю поддержку. С другой стороны – Турция, требующая доли в месторождениях от имени непризнанного Северного Кипра, и Россия, для которой газ является важным рычагом влияния на европейскую политику.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "другие международные игроки не могут действовать в Восточном Средиземноморье, не получив предварительного разрешения". По его словами, греческий Кипр, Египет, Греция и Израиль не смогут проложить газопровод без согласия Турции".

1 января Эрдоган снова заявил, что не допустит игнорирования интересов Турции в вопросах добычи газа в этом регионе.





