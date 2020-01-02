Налоговое управление ужесточает контроль над заграничными доходами новых репатриантов

Налоговое управление опубликовало новые позиции по налогообложению, являющиеся официальной трактовкой спорных моментов налогового законодательства. Управление требует от компаний и лиц, использующих иную трактовку закона, указывать это в налоговой отчетности, чтобы у государства была возможность оспорить этот шаг в суде.

Из 23 новых опубликованных позиций издание The Marker выделяет четыре, три из которых касаются хайтек-компаний и одна – новых репатриантов и реэмигрантов.

Принятый в 2007 году "закон Мильчена" освобождает новых репатриантов и реэмигрантов от необходимости отчитываться о доходах, получаемых за границей, или платить с них налог в течение 10 лет. Новая позиция управления утверждает, что в год, когда истекает десятилетний срок периода освобождения, репатриант/реэмигрант должен платить налог за весь календарный год, а не только за часть года, оставшуюся после истечения срока.

Данный вопрос становится актуальным в последние годы в связи с увеличением количества лиц, у которых срок действия льготы подходит к концу.

Что касается компаний в сфере высоких технологий в целом и израильских представительств международных компаний в частности, налоговое управление ужесточает контроль над выплатой работникам части зарплаты или бонусов опционами или акциями компании.

Одна из трактовок требует облагать такой вид поощрения налогом на прибыль (25%) вместо подоходного налога (до 50%) только в случаях, если речь идет об акциях, дающих право на участие в принятии решений и на долю в дивидендах. Согласно управлению, акции, дающие только право на участие в прибылях и аннулируемые после завершения контракта, являются попыткой уклонения от уплаты налога.

Кроме того, налоговое управление требует, чтобы в случаях, когда международная компания выделяет израильскому представительству опционы для вознаграждения сотрудников в обмен на выплаты израильского представительства, платить с выплаченной израильским представительством международной компании суммы налог на дивиденд. На текущий момент компании рассматривают такие платежи как взаиморасчеты внутри одной компании, не требующие оплаты налогов.

Еще одна позиция касается компаний, не желающих выводить прибыли, чтобы не платить налог в рамках старой версии Закона о поощрении реальных инвестиций.





