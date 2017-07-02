Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила о слиянии с "Исраэйр"

Авиакомпания "Сан-Дор", являющаяся "дочкой" компании "Аль-Аль", сообщила в понедельник, 2 июля, о слиянии с авиакомпанией "Исраэйр".

В рамках сделки компания IBD Travel продаст "Сан-Дору" свою часть в компании "Исраэйр". Эта сделка оценивается в 24 миллиона долларов, кроме того, IBD Travel получит 25% от акций "Исраэйра".

Согласно условиям сделки, компания "Исраэйр" должна будет продать принадлежащие ей самолеты, стоимость которых оценивается в 70 миллионов долларов, а затем взять их в субаренду. Из вырученных за продажу авиапарка денег компания должна будет вернуть банку "Леуми" кредит в размере 35 миллионов долларов.

Сайт "Мако" уточняет, что сделка еще должна быть одобрена антимонопольным управлением.

Процесс слияния авиакомпаний "Эль-Аль" и "Исраэйр" был начат два года назад с тем, чтобы повысить конкурентоспособность на рынке пассажирских перевозок. Аналитики предполагали, что это поможет добиться рентабельности дочерней компании "Эль-Аля".