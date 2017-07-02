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Экономика

"Семья нетто": на сайте Налогового управления появился калькулятор льготных единиц

время публикации: 22:36 | последнее обновление: 22:41 блог версия для печати фото
"Семья нетто": на сайте Налогового управления появился калькулятор льготных единиц

В связи с повышением льготных налоговых единиц ("некудот зикуй") для работающих родителей в рамках инициированной министром финансов Моше Кахлоном программы "Семья нетто", Налоговое управление разместило на своем сайте специальный калькулятор для расчета льготных единиц за 2017-2018 годы. Калькулятор учитывает повышение количества льготных налоговых единиц в рамках программы и уравнивание их для мужчин и для женщин.

Зная количество "некудот зикуй", можно самостоятельно подсчитать, какой подоходный налог будет вычитаться с зарплаты, на калькуляторе налогов. Для этого на калькуляторе налогов надо выбрать 2017 год, ввести полученное в предыдущем калькуляторе количество льготных налоговых единиц и свою заработную плату ("брутто"). Следует учесть, что калькулятор запрограммирован по принятым в Израиле правилам: дробь от целого отделяется точкой, а не запятой. "После снижения пошлин и финансирования реформы групп продленного дня, десятки тысяч работающих семей получили новый приятный подарок от программы "Семья нетто" в своих зарплатных ведомостях, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Программа "Семья нетто" помогает работающим семьям, стимулирует возвращение родителей маленьких детей на рынок труда, повышает равенство возможностей, но главное - она видит в гражданах людей, а не бездушные цифры. Мы стремимся облегчить бремя молодых семей в самое сложное для них время, и дать им передышку".

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