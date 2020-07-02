"Где деньги?": почему инициативы властей не всегда работают в кризисный период. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Конец "Жилья для новосела" и план Лицмана

Флагманская программа предыдущего министра финансов Моше Кахлона в сфере жилищного хозяйства "Жилье для новосела", судя по всему, подходит к концу. Официально ее действие еще не окончено, однако в планах, озвученных на этой неделе новым министром строительства Яаковом Лицманом, места ей не нашлось.

Программа "Жилье для новосела" позволила купить квартиры определенной группе населения по цене ниже рыночной за счет потери государством доходов в размере около 8 миллиардов шекелей, однако не смогла изменить общую ситуацию – рост цен на жилье продолжился и, несмотря на определенное замедление темпов по сравнению с началом десятилетия, составил около 17% за пять лет.

Помимо этого, для того, чтобы привлечь людей на периферию, рассматривается возможность прямого субсидирования покупки или же предоставления государственной гарантии под ипотеку, чтобы удешевить ее стоимость.

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что не поможет снизить рост цен на жилье до умеренных показателей и новый план, просто потому что он, как и предыдущий, пытается влиять на спрос, а не на предложение. А спрос на жилье в Израиле (за исключением периферии) малоэластичный, то есть остается высоким, достаточно слабо реагируя на колебания цен.

В последние два десятилетия на израильском рынке жилья сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, спрос на жилье превышает предложение (в первую очередь – из-за недостаточных темпов строительства), а с другой – в периферийных районах простаивает немало пустого жилья, и подрядчики отказываются участвовать в тендерах, проводимых Земельным управлением. Основная причина этого – инфраструктурный разрыв между центрами занятости и периферией.

Что действительно может привести к падению цен на жилье, это усугубление экономического кризиса. Глубокий кризис, сопровождающийся массовым банкротством семей, не способных погасить ипотеку, и вынуждающий их соглашаться на ухудшение жилищных условий, в определенный момент обвалит цены, однако вряд ли это тот сценарий, к которому стоит стремиться. Да и в этом случае вряд ли снижение цен будет длительным, учитывая темпы естественного прироста населения и обещанный рост репатриации.

Рынок труда

Последние данные Ведомства национального страхования показали, что с 19 апреля о возвращении на работу сообщили 401 тысяча человек, 674 тысячи человек продолжают получать пособие по безработице, в том числе 130 тысяч начали получать в связи с увольнением после 19 апреля. Таким образом, за два с небольшим месяца после снятия жесткого карантина расширение экономической деятельности позволило вернуть лишь 270 тысяч ставок. С учетом тех, кто не имеет права на получение пособия по безработице, уровень безработицы в Израиле составляет на текущий момент около 20%.

Данные "Битуах Леуми" подтверждают плачевное состояние Эйлата, в котором пособие по безработице получали 35,4% населения. В то же время самые низкие темпы возвращения на работу – в Нацерете (30% от получавших пособие) и в Тель-Авиве (33%). В остальных населенных пунктах этот показатель около 38-40%.

Эту картину дополняет отчет организации ЛАХАВ, согласно которому из 450 тысяч индивидуальных предпринимателей, действовавших в Израиле на момент начала эпидемии, 60 тысяч до сих пор не возобновили свою деятельность и еще 40 тысяч возобновили ее в объеме менее 30% от докризисного. В том числе не могут вернуться к работе 95% из 28 тысяч индивидуальных предпринимателей в сфере культуры, отдыха и развлечений, и 50% из 18 тысяч индивидуальных предпринимателей в сфере туризма и общественного питания. Также крупную группу предпринимателей, до сих пор не возобновивших свою деятельность, составляют 8,4 тысячи человек, предоставляющих профессиональные, научные и технические услуги, однако в данном случае речь идет о 10% от общего количества предпринимателей этого сектора.

Правительственные меры и вторая волна эпидемии

После формирования коалиционного правительства процесс принятия решений ускорился, и решение о продлении пособий по безработице на июль и половину августа было принято в конце июня (пособие на май продлевалось 12 мая, а на июнь – 11 июня). Это важно хотя бы в плане снижения нервозности населения и предоставления ему какой-то перспективы и определенности. Также были продлены выплаты уволенным из-за кризиса работникам в возрасте старше 67 лет и действие разрешения на получение двойного пособия лишившимся работы инвалидам, получателям пособий по алиментам и по прожиточному минимуму.

Кроме того, было объявлено о выделении 2 миллиардов шекелей на помощь индивидуальным предпринимателям и малым и средним бизнесам в наиболее пострадавших от кризиса секторах. Программа включает специальные дотации размером до 400000 шекелей предпринимателей, денежный оборот которых из-за эпидемии коронавируса снизился на 60% и более, в июне-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это касается тех бизнес-предприятий, денежный оборот которых составляет до 20 миллионов шекелей. Максимальный размер дотации составит 10-15% от денежного оборота. Предприниматели с оборотом до 300 тысяч шекелей в год получат дополнительную дотацию, вдвое больше той, которую они получили во время предыдущей выплаты. Также право на дотацию получат предприятия с оборотом до 100 миллионов шекелей, доход которых сократился на 80% и более.

Что касается дальнейшего сокращения уровня безработицы, то его перспективы во многом зависят от эпидемиологической обстановки. Перспектива открытия границ, которое дало бы глоток кислорода туристическому сектору и авиации, снова отодвигается. Израиль, еще полтора месяца назад фигурировавший в "зеленом" списке стран, готовых к туристическому обмену, из-за повторной вспышки ушел глубоко в "красный" сектор. Границы Европейского союза остались для него закрытыми, а поскольку речь идет о паритетной основе, то и приезд европейских туристов в Израиль откладывается. Также неопределенными остаются и перспективы российского и американского направлений.

Плачевны пока и перспективы индустрии развлечений. Если в театре или кинотеатре можно соблюдать меры предосторожности, убрав часть кресел (и поставив под вопрос рентабельность), то проведение концертов, дискотек, массовых мероприятий в существующих условиях невозможно.

Для остальных секторов необходимым условием расширения является сокращение уровня неопределенности (работодатель, не уверенный в завтрашнем дне, не будет возвращать работников из отпусков и тем более – нанимать новых), а для этого нужны отраслевые программы стимулирования экономики, сокращение регуляции и бюрократизации и улучшение инфраструктур.

Как я уже писал на прошлой неделе, профсоюз госслужащих не зря объявил состояние трудового конфликта. В среду в СМИ был слит пакет мер по сокращению расходов, обсуждающийся руководством министерства финансов. В этот пакет, среди прочего, входит сокращение выплат госслужащим в размере 45 миллиардов шекелей на три года. Среди прочего, рассматривается возможность временного прекращения оздоровительных выплат, отчислений в фонды повышения квалификации, выплат на рабочую одежду, временное сокращение зарплат работников с высоким уровнем зарплаты и бюджетных пенсий, отмена надбавок за стаж и т.д. Параллельно правительство и управление государственной службы попытается продвигать расширение удаленной работы там, где это возможно.

Последняя неделя принесла два показательных примера сбоя в израильской законодательной практике. Сначала скандал с владельцем сети Fox Харэлем Визелем выявил, что в законе о выплате дотаций бизнесам за возвращение работников нет ограничения на выплату дивидендов и повышение зарплат руководящим сотрудникам, а затем правительство было вынуждено признать, что при принятии закона о поэтапном повышении пособий по инвалидности не были приняты в расчет такие факторы, как естественный прирост населения.

История с Харэлем Визелем показала, что владельцам крупных бизнесов все-таки стоит считаться с угрозой репутационных потерь в случае, если их поведение значительно нарушает существующие моральные нормы. Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу счел достаточным извиниться за несвоевременое обсуждение в Кнессете своих личных налоговых вопросов в разгар кризиса, то сети Fox, объявившей о выплате дивидендов акционерам, пришлось после скандала объявить об отказе от положенной ей государственной дотации за возвращение работников из неоплачиваемых отпусков. Однако вскоре выяснилось, что этим дело не ограничилось, и часть акционеров подают в суд на владельца контрольного пакета акций Харэля Визеля, требуя отмены решения о выплате дивидендов и личной выплаты компенсации репутационного ущерба.

Сразу после этого многие крупные компании начали заранее объявлять об отказе от положенной им дотации. Среди прочего, от дотации отказались такие компании как "Менора", "Паз", Coca-Cola Israel, "Харэль", "Тадиран", IKEA. В то же время, например, "Безек", "Исракарт", "Эльбит" и "Дор Алон" сообщили, что отказываться от дотации не намерены.

Закон о повышении пособий инвалидам предусматривал выплату в четыре этапа 4,35 миллиардов шекелей в период с 2018 по 2021 годы. Однако в итоге оказалось, что принятый закон не прописывал точные даты выплаты третьего и четвертого траншей (первые два были объединены и повышение пособия на 500-800 шекелей было осуществлено в 2018 году). Что еще более интересно, при принятии закона не были приняты в расчет естественный прирост населения и тот факт, что повышение пособия автоматически увеличивает круг лиц, претендующих на его получение. В результате выяснилось, что в 2018-2019 году количество получателей пособия выросло на 12% (с 242 до 270 тысяч человек), а сами выплаты превысили оценку на 400 миллионов шекелей. Поэтому на повышение пособий в 2020 и 2021 годах осталось значительно меньше денег, чем предполагалось.

Непозволительно высоким оказался и промах в прогнозе стоимости пособия по безработице. В конце марта в пакет мер по преодолению экономического кризиса на выплату пособий по безработице на три месяца было заложено 15 миллиардов шекелей. Согласно новым данным "Битуах Леуми", в реальности на выплату пособий за период с марта по май было потрачено 8,1 миллиарда шекелей, то есть почти вдвое меньше. Основная причина столь большого промаха – непринятие в расчет того факта, что большую часть увольняемых составили работники с низкими зарплатами, в первую очередь – молодежь в секторах туризма и общественного питания. В то же время такой промах означает, что у правительства имеется резерв на выплату пособий и за июнь-август, а скорее всего – и за сентябрь-октябрь, без необходимости изыскания дополнительных средств.

Где деньги

Если в случае с пособием по безработице речь идет о завышении заложенной в бюджет суммы, то в ряде других случаев государство просто не обеспечило доведение выделенных сумм до адресатов.

По данным Налогового управления, из 300 тысяч индивидуальных предпринимателей, имеющих право частичную государственную компенсацию постоянных расходов за период с марта по июнь, 100 тысяч так и не обратились за ее получением. Это означает, что в механизме выплат где-то произошел сбой. Мне лично известны случаи, когда предприниматели не подавали запрос на получение выплат, будучи уверенными, что в итоге его придется возвращать.

На этой неделе налоговое управление подтвердило их опасения, разослав более 5 тысяч уведомлений с предупреждением о необходимости вернуть выплаченные дотации. Уже на следующий день нам сообщили, что произошла ошибка, и на самом деле деньги придется вернуть лишь нескольким сотням предпринимателей, однако даже если это так, то речь об ошибке из категории "ложечки нашлись, а осадок остался".

По утверждению директоров больниц, не дошли до адресатов и деньги, обещанные им в рамках того же мартовского пакета кризисных мер. Больницы, лишившиеся доходов из-за отмены элективных процедур и вынужденные увеличить расходы в рамках борьбы с пандемией, оказались в глубокой финансовой яме. Особенно это касается негосударственных больниц, таких как "Ихилов", "Ланиадо", "Адаса", где начали сообщать о сокращении выплат работникам и поставщикам и об отправлении персонала в неоплачиваемые отпуска. Но и в других больницах ситуация немногим лучше.





