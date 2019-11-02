Правительство приняло постановление, требующее для импортируемой свинины свидетельство о кошерности
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 июня 2018
Министерство сельского хозяйства рассматривает заявку на импорт свиней с Кипра
Министерство сельского хозяйства рассматривает заявку на импорт свиней с Кипра
// NEWSru.co.il // Экономика // 04 декабря 2011
Колбаса "Дымов", произведенная в кибуце Лахав, не разочаровала "колбасную" алию
Колбаса "Дымов", произведенная в кибуце Лахав, не разочаровала "колбасную" алию
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 февраля 2011
Налоговое управление предложило снизить цены на креветки и поднять - на кошерную рыбу
Налоговое управление предложило снизить цены на креветки и поднять - на кошерную рыбу