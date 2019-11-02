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NEWSru.co.il :: Экономика2 ноября 2019 г., 06:56

Правительство приняло постановление, требующее для импортируемой свинины свидетельство о кошерности

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Правительство приняло постановление, требующую для импортируемой свинины свидетельства о кошерности
 
   
 
 
Правительство приняло постановление, требующую для импортируемой свинины свидетельства о кошерности

Переходное правительство в Израиле приняло постановление, требующее от импортеров свиного жира и свиных внутренностей свидетельство о кошерности в качестве условия для допуска этих товаров в Израиль, сообщает служба новостей "Хадашот 12".

Поскольку свинина является некошерной по своей природе, это требование полностью блокирует импорт свинины в Израиль.

Следует отметить, что импорт свиного мяса в Израиль был запрещен в 1994 году правительством Ицхака Рабина по требованию партии ШАС во главе с Арье Дери. Однако принятый тогда закон разрешал импорт свиного жира и кусковой свинины для местной колбасной промышленности.

Соответствующее постановление было подписано министром экономики Эли Коэном ("Ликуд") "для исправления сложившейся ситуации, нарушающей требование пункта 2 Закона о мясе и мясных продуктах от 1994 года".



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