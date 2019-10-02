Издержки статистики по ЦСБ: евреи зарабатывают на 85% больше арабов, которые тратят на 30% больше, чем зарабатывают

Издержки статистики по ЦСБ: евреи зарабатывают на 85% больше арабов, которые тратят на 30% больше, чем зарабатывают

Издержки статистики по ЦСБ: евреи зарабатывают на 85% больше арабов, которые тратят на 30% больше, чем зарабатывают

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отрывок ежегодного отчета "Лицо израильского общества", посвященный отличиям между центром и периферией в различных сферах жизни.

Среди прочего, отчет, основанный на данных за 2016-2017 годы, показывает, как общегосударственная статистика в секториальном государстве с делением на центр и периферию может сильно отличаться от действительности на местах.

В частности, несмотря на отчеты о низком уровне безработицы (около 4% в указанный период), разница в уровне безработицы между самым центром и периферией составляет 1,1% (3,9% против 5%). Однако это лишь ожидаемая часть картины. Дополнительная безработица прячется в уровне занятости (количестве работающего или ищущего работу населения от общего населения страны). При уровне занятости в 64%-65% в центральных и самых центральных районах страны, в периферийных районах страны уровень занятости составляет менее 57%. То есть к 1% лишней безработицы на периферии следует добавить 7%-8% тех, кто просто не ищет работу.

Однако и это еще не все. Авторы отчета ЦСБ сами указывают, что на всех уровнях перифериальности уровень расходов в арабском секторе на 25%-30% превышает уровень заявленных доходов. Это означает, что часть израильских арабов работают "по-черному", не указывая свои реальные доходы или же не сообщая о своей работе вовсе. Поскольку значительная часть арабского населения проживает в периферийных районах, из количества неработающих следует вычесть определенный процент тех, кто работает неофициально.

Это же несоответствие доходов и расходов в значительной степени нивелирует разницу в доходах еврейской и арабской семьи. В периферийных районах разница официальных доходов еврейской и арабской семей составляет 85%, однако разница в расходах существенно меньше.

Интересно, что в самых периферийных районах страны, в которых проживает 2% населения страны, уровень занятости самый высокий – 69,1%, а уровень безработицы – немногим выше среднего по стране – 4,5%. Это объясняется тем, что в такие районы люди обычно едут, уже зная, чем будут заниматься, а при отсутствии занятости перемещаются в поисках работы в более центральные районы.

Количество ДТП со смертельным исходом на крайней периферии – 5,8 погибших и 30 тяжело раненых на 100.000 человек, по сравнению с 2,5 погибшими и 20 тяжело ранеными на 100.000 человек в самом центре страны. Однако эти данные не учитывают проезжаемый жителями дальней периферии километраж.





