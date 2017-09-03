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Экономика

"Пикадон 2000": демобилизованные солдаты получат неиспользованные депозиты

время публикации: 2 сентября 2017 г., 22:17 | последнее обновление: 2 сентября 2017 г., 22:22 блог версия для печати фото

В субботу, 2 сентября, пресс-служба министерства обороны объявила о начале кампании по возврату демобилизовавшимся солдатам неиспользованной части армейского депозита ("пикадона").

Речь идет о солдатах, призвавшихся с 2002 по 31.12.2000 года и не использовавших полностью армейский депозит.

Как сообщили из министерства обороны, мероприятие получило название "Пикадон 2000", и общая сумма, которая будет возвращена солдатам, составляет 110 миллионов шекелей.

По оценке представителей министерства обороны, десятки тысяч израильтян не использовали полностью депозит. 70% израильтян имеют на своих счетах остатки "пикадона" на сумму до 999 шекелей, 20% не использовали 1.000 – 4.999 шекелей, и несколько тысяч человек имеют от пяти до десяти тысяч шекелей и больше.

До недавнего времени действовал закон, согласно которому демобилизовавшиеся солдаты, которые не использовали свой депозит, теряли его через семь лет после завершения армейской службы. В пресс-службе минобороны отмечают, что месяц назад по инициативе министра обороны Авигдора Либермана, закон был изменен, и все солдаты демобилизовавшиеся позднее 12 июля 2017 года получат остатки депозита на банковский счет через шесть лет после завершения службы.

Отметим, что подробную информацию о мероприятии "Пикадон 2000" можно будет получить, начиная с 5.9.2017 года на интернет-сайте министерства обороны или в отделе по делам демобилизованных солдат.



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