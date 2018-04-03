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Экономика

"Кулану": минстрой полгода ждет, когда министерство алии укажет, кому повышать пособия

время публикации: 14:14 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Моше Кахлон
Софа Ландвер
"Кулану": минстрой полгода ждет, когда министерство алии укажет, кому повышать пособия

В рамках бюджета 2017-2018 годов правительство, по требованию партии НДИ, выделило 40 миллионов шекелей в год на повышение пособия на оплату аренды жилья лицам, стоящим в очереди министерства алии и интеграции на получение социального жилья.

Средства выделялись из бюджета министерства строительства на основании критериев, подготовленных министерством алии и абсорбции.

В 2017 году средства были направлены на повышение выплат одиноким пожилым репатриантам и супружеским парам пенсионеров-репатриантов, являющимся опекунами несовершеннолетних детей. Согласно сообщению министерства алии, пособие одиночкам было повышено на 117 шекелей, а парам-опекунам – на 312 шекелей в месяц. Выплаты были начаты с апреля 2017 года (часть была выплачена задним числом с начала года).

Как стало известно NEWSru.co.il, по состоянию на начало апреля 2018 года выплаты надбавок за 2018 осуществлены не были, несмотря на то, что 40 миллионов шекелей лежат на счетах министерства строительства уже с октября 2017 года. Согласно источнику в партии "Кулану", в ответ на запрос депутата Тали Плосковой генеральный директор минстроя Хагай Резник сообщил, что министерство было готово продолжить выплату надбавок с января 2018 года, однако до сих пор не получило от министерство алии и интеграции критерии для выплаты.

В министерстве абсорбции сообщили, что изначально планировалось добиться от министерства финансов увеличения выделенной суммы с целью расширения круга получателей надбавки и ее повышения до 400 шекелей в месяц, однако в итоге переговоры министра Софы Ландвер с министром финансов Моше Кахлоном зашли в тупик.

На текущий момент министерство алии занято выработкой критериев для распределения средств, по завершении которой начнутся выплаты надбавки. В пресс-службе подчеркнули, что получавшие надбавку в прошлом году продолжат получать ее и в текущем году без снижения суммы, однако выразили надежду на то, что круг получателей надбавки удастся расширить за счет внутренних ресурсов министерства. Когда именно планируется возобновление выплат, на данный момент неизвестно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 января 2018 г.
Минфин предлагает изменить корзину абсорбции и схему помощи репатриантам в оплате жилья
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 ноября 2017 г.
Вырастет пособие на съем жилья для солдат-одиночек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2017 г.
Софа Ландвер о работе министерства на фоне новой "волны алии". Интервью
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 сентября 2017 г.
В БАГАЦ подан иск по поводу социального жилья для новых репатриантов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
Моше Кахлон встретился с представителями русскоязычных пенсионеров
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 октября 2016 г.
Советы очередникам на социальное жилье от министерства абсорбции







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