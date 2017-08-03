"Исракарт" сокращает клиринговые комиссионные для малых бизнесов и частных предпринимателей

Палата индивидуальных предпринимателей и малых бизнесов ЛАХАВ договорилась с компанией кредитных карт "Исракарт" о существенном снижении размера клиринговых комиссионных для ее членов.

Соглашение распространяется приблизительно на 200 тысяч индивидуальных предпринимателей и малых бизнесов.

В рамках соглашения с 1 сентября размер комиссионных снизится до 1,1% от суммы сделки (1,21% от суммы сделки в течение 11 месяцев и освобождение от комиссионных в 12-й месяц).

Кроме того, для членов ЛАХАВ, принимающих кредитные карты American Express, снижение клиринговых комиссионных до 1,99% вступит в силу немедленно, а не к 2020 году.

Напомним, что в конце июля текущего года израильские кредитные компании, обладающие правами на использование брендов “Американ Экспресс” и “Дайнерс Клаб”, объявили о постепенном снижении комиссионных, взимаемых за проведение расчетов по кредитным картам этих брендов на 50%. К 2020 году размер комиссионных не будет превышать 1,99%.