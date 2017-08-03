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Экономика

Стартап ProoV мобилизовал 14 миллионов долларов

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Тоби Ольшанецки и Алексей Сапожников
Стартап ProoV мобилизовал 14 миллионов долларов

Израильская стартап-компания ProoV, разработавшая платформу для проведения проверок правильности концепции (PoC), облегчающую сотрудничество крупных компаний со стартапами, мобилизовала у инвесторов 14 миллионов долларов.

Ведущими инвесторами этого раунда мобилизации капитала стали фонды Mangrove Capital и Helios Capital.

Компания была создана в 2015 году предпринимателями Тоби Ольшанецки и Алексеем Сапожниковым, и за время своего существования мобилизовала 21,1 миллиона долларов.

Штат компании составляет 37 человек. После мобилизации капитала ProoV намерен нанять еще около 30 сотрудников, сообщает The Marker.

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