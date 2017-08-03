3 августа 2017 г.
последняя новость: 16:12
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:58 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
15:33 "Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал
10:28 Суд в США отклонил иск "Тевы" о мошенничестве на $2,3 млрд
09:11 "Исракарт" сокращает клиринговые комиссионные для малых бизнесов и частных предпринимателей
08:06 Стартап ProoV мобилизовал 14 миллионов долларов
16:01 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
13:02 Центробанк Египта: валютные резервы выросли до показателей времен Мубарака
10:23 Ремонт нового опреснительного завода в Ашдоде обойдется в 300 млн шекелей
09:34 "Эмилия Косметикс" закрывает завод в Негеве и увольняет 300 работников
15:22 В июле пассажиропоток в аэропорту имени Бен-Гуриона вырос на 13,2%
Экономика

"Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал

время публикации: 15:33 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
"Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал
Суд Нью-Йорка отклонил иск израильской фармацевтической компании "Тева"
"Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал

Израильский фармацевтический концерн "Тева" отчислила во втором квартале 2017 года 6,1 миллиарда долларов на покрытие снижения стоимости инвестиции в генерный департамент компании Allergan.

Компания сократила на 700 миллионов долларов прогноз прибыли на 2017 год и на 75% сократила размер дивидендов.

Доходы компании во втором квартале составили 5,7 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время валовая прибыль сократилась на 2%.

Сразу после публикации отчета за второй квартал руководство компании объявило о намерении до конца 2017 года уйти с рынков 45 стран, а до конца 2018 года закрыть или продать 15 заводов и сократить штат на 7.000 сотрудников.

Концерн также нанял консультантов для оптимизации портфеля продаваемых лекарств.

Напомним, что ранее стало известно, что суд Нью-Йорка отклонил иск израильской фармацевтической компании "Тева" по поводу мошенничества со стороны бывших владельцев компании Rimasa на сумму 2,3 млрд долларов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 августа 2017 г.
Суд в США отклонил иск "Тевы" о мошенничестве на $2,3 млрд
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2017 г.
"Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 июня 2017 г.
"Тева" выплатит $235 млн за нарушение патента
// NEWSru.co.il // Здоровье // 4 апреля 2017 г.
FDA одобрило новое оригинальное лекарство "Тевы" с оборотом $2 млрд







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017