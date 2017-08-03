"Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал

Израильский фармацевтический концерн "Тева" отчислила во втором квартале 2017 года 6,1 миллиарда долларов на покрытие снижения стоимости инвестиции в генерный департамент компании Allergan.

Компания сократила на 700 миллионов долларов прогноз прибыли на 2017 год и на 75% сократила размер дивидендов.

Доходы компании во втором квартале составили 5,7 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время валовая прибыль сократилась на 2%.

Сразу после публикации отчета за второй квартал руководство компании объявило о намерении до конца 2017 года уйти с рынков 45 стран, а до конца 2018 года закрыть или продать 15 заводов и сократить штат на 7.000 сотрудников.

Концерн также нанял консультантов для оптимизации портфеля продаваемых лекарств.

Напомним, что ранее стало известно, что суд Нью-Йорка отклонил иск израильской фармацевтической компании "Тева" по поводу мошенничества со стороны бывших владельцев компании Rimasa на сумму 2,3 млрд долларов.





