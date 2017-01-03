Жители арабских стран жалуются в израильское управление ценных бумаг на обман с бинарными опционами

Как сообщает 10-й канал ИТВ, в последние месяцы в израильское управление по контролю над рынком ценных бумаг поступили сотни обращений от жителей Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других арабских стран.

Обращения содержат жалобы на обман клиентов базирующимися в Израиле фирмами по торговле бинарными опционами и просьбы помочь вернуть деньги.

Бинарные опционы – вид высокорисковых и высокодоходных инвестиций, при котором инвестор ставит на один из двух возможных исходов торгов (будет ли цена на определенный товар в определенное время выше или ниже определенного показателя). По словам специалистов управления, решение о запрете принято в связи с низкой эффективностью контроля над подобным видом торгов и их слишком высокой схожестью с азартными играми.

С марта 2016 года запрещена деятельность фирм, торгующих бинарными опционами, на израильском рынке. Однако после этого фирмы перепрофилировались и начали активно продавать опционы иностранным клиентам.

Расследования против данных фирм уже ведутся во Франции, США, Румынии и других странах мира. В настоящее время Кнессет и управление ценных бумаг продвигают законопроект, направленный на полный запрет на работу с бинарными опционами в Израиле и из Израиля.





