3 января 2017 г.
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Экономика

"Мифаль а-Пайс" получил право на проведение лотерей в интернете

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати

Министерство финансов и государственное управление лотерей ("Мифаль а-Пайс") договорились о формате новой лицензии на проведение лотерей в Израиле, которая будет действовать до 2021 года.

В рамках новой лицензии отменено разрешение на установку игровых автоматов, а разрешение на проведение лотерей KENO ограничено населенными пунктами, входящими в 6-10 социо-экономические кластеры.

Взамен "Мифаль а-Пайс" получил разрешение на проведение лотерей в интернете.

Доля доходов "Мифаль а-Пайс", выделяемых на культурные мероприятия и стипендии, будет ограничена 108 миллионами шекелей в год вне зависимости от объема доходов. Остальные доходы делиться на две равные части: 50% - на строительство школ и детских садов, 50% - муниципалитетам на строительство клубов, спортивных и детских площадок и т.д.

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