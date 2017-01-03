"Мифаль а-Пайс" получил право на проведение лотерей в интернете

Министерство финансов и государственное управление лотерей ("Мифаль а-Пайс") договорились о формате новой лицензии на проведение лотерей в Израиле, которая будет действовать до 2021 года.

В рамках новой лицензии отменено разрешение на установку игровых автоматов, а разрешение на проведение лотерей KENO ограничено населенными пунктами, входящими в 6-10 социо-экономические кластеры.

Взамен "Мифаль а-Пайс" получил разрешение на проведение лотерей в интернете.

Доля доходов "Мифаль а-Пайс", выделяемых на культурные мероприятия и стипендии, будет ограничена 108 миллионами шекелей в год вне зависимости от объема доходов. Остальные доходы делиться на две равные части: 50% - на строительство школ и детских садов, 50% - муниципалитетам на строительство клубов, спортивных и детских площадок и т.д.