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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 29 декабря, валютные торги завершились умеренным повышением курса доллара и резким падением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,390% и составил 3,860 шекелей за $1. Курс евро снизился на 0,873% и составил 4,008 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

В этот же день Банк Израиля вмешался в ход межбанковских валютных торгов, приобретя на открытом рынке 300 миллионов долларов. В результате этого шага курс американской валюты, подешевевшей с утра на 0,8%, вырос на 1% по сравнению с официальным курсом на понедельник. Курс единой европейской валюты также вырос на 0,7%.

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