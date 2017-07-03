Британская компания по организации скачек требует от Израиля многомиллионную компенсацию

Британская компания GBI, специализирующаяся на управлении ипподромами и организации скачек, требует от министерства финансов Израиля крупную компенсацию за разрыв контракта в одностороннем порядке.

Контракт с GBI был подписан национальным управлением спортивного тотализатора. Действие контракта рассчитано до августа 2018 года.

Однако в марте 2017 года Кнессет утвердил закон, запрещающий, среди прочего, делать ставки на конных скачках, в связи с чем управление не может выполнять свою часть обязательств.

Точная сумма компенсации будет установлена в ходе переговоров, однако, как сообщает The Marker, разрыв контракта обойдется государству в 100-200 миллионов шекелей.